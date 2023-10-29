Хэбейская компания будет обогащать кыргызскую почву

Ноокатский район Ошской области в ожидании реализации проекта строительства завода по производству органических комбинированных удобрений.

Завод обеспечит независимость страны от импорта минеральных удобрений, а фермеры получат возможность использовать органическую продукцию для обогащения почвы. Исполнительный директор ОсОО «Кыргызский завод по производству удобрений», топ-менеджер группы хэбейских компаний «Бай Доу Цзя», «Удобрения Бай Доу Цзя» Лю Цзишен рассказал о том, какую продукцию будет выпускать будущий завод, а также о перспективах сотрудничества.

— В настоящее время проект прошёл экологическую экспертизу в Китае. Мы намерены использовать экологически чистое сырьё, и, разумеется, наша продукция будет органической. Здесь хотел бы внести ясность. В названии нашего предприятия есть слово «удобрение», которое у людей вызывает ассоциации с химикатами, пестицидами. Хочу заверить — наша продукция совершенно другая. Она так и называется — органическое комбинированное удобрение. Мы используем совершенно другие технологии, и наша продукция будет обогащать почву без вреда для неё. Известно, что использование большого количества азота, мочевины приводит к нарушению ph почвы или её кислотности и щёлочности. Наша же продукция, наоборот, улучшает качество почвы и помогает хорошему росту растений. Мы заинтересованы в зелёном развитии, и поэтому нас поддерживают многие государственные структуры в Китае.

— Решён ли вопрос с энергообеспечением будущего завода?

— Конечно, мы изучали этот

вопрос и узнали, что в Кыргызстане большой гидроэнергетический потенциал и нет проблем с электроэнергией. Отмечу, что на новом предприятии предусмотрено многократное использование ресурсов. Например, ту же воду для производственных нужд будем использовать неоднократно. На кровле цехов установим солнечные панели.

— Продукция будущего предприятия будет поступать только на наш рынок?

— В Кыргызстане большая потребность в удобрениях, поэтому постараемся покрыть внутреннюю потребность местных крестьян и фермеров. В первой фазе будут работать три линии по производству гуминовых комбинированных удобрений мощностью 100 тысяч тонн в год. Если будет не хватать этого объёма, будем наращивать.

— А специалисты-то есть?

— В соглашении между нашей компанией и вашим правительством прописано, что в первую очередь мы будем принимать на работу местных граждан. Уже договорились с тремя университетами Кыргызстана о подготовке необходимых кадров. Пока же будут работать в основном специалисты из Китая, которые подготовят местные кадры. В соглашении прописан BOT-формат: строительство — управление — передача. После 30 лет эксплуатации завод полностью перейдёт в собственность кыргызского правительства.

Поэтому мы обучим местные кадры, чтобы в будущем они смогли самостоятельно управлять заводом.

— Можете сказать, на какие средства вы будете строить завод?

— Общая сумма инвестиций $260 миллионов. Проект состоит из двух фаз. Первая фаза будет построена в течение одного года. Что касается инвесторов, то многие бизнесмены провинции Хэбэй хотят войти в проект. Среди них есть компании с госдолей, частные компании. Инвесторы, кстати, сами приедут скоро в Кыргызстан. Хочу отметить, что кроме завода у нас есть план и по строительству сельскохозяйственного парка. В нём предусмотрено производство семян, переработка сельхозпродукции, сборка сельхозтехники. Замечу, что провинция Хэбэй — один из лидеров в сфере переработки сельхозкультур.

— Предусмотрены ли для вашего предприятия льготы по налогообложению?

— Когда шли переговоры по проекту, мы направляли в правительство КР свои предложения по этому вопросу. Сейчас ждём ответа от правительства и надеемся, что будут уступки по налогам.

— Процесс получения разрешения не занял много времени?

— Инвестиционное соглашение было подписано в мае 2023 года в Сиане в рамках встречи «Китай — Центральная Азия». С этого периода госорганы хорошо поддержали нас в плане подготовки документов.

— Где вы намерены брать сырьё для завода?

— В основном оно будет из Кыргызстана. Малая часть из Китая и России. Например, для производства комбинированного удобрения необходим фосфор. Мы уже получили лицензию на добычу фосфора на территории Кыргызстана. На первой фазе азот будем импортировать из России или, возможно, из Китая. Но во второй фазе реализации проекта азот будем производить на месте.

— Вы сказали, что после 30 лет завод будет передан кыргызской стороне. Но технологии постоянно совершенствуются. В связи с этим возникает вопрос: предусмотрена ли модернизация завода через какой-то промежуток времени?

— Конечно, мы будем следить за изменениями технологий. Как известно, у каждого оборудования есть срок службы: 5 лет, 10 лет. Если какое-либо оборудование необходимо будет заменить после пяти лет эксплуатации, то, конечно, заменим его. То есть будем работать по регламенту. Будет надзор как с кыргызской стороны, так и с китайской. Мы будем открытым предприятием и готовы к постоянному диалогу и предложениям. Если инженеры внесут рациональные предложения, которые позволят снизить расходы, то разницу выдадим сотрудникам в качестве премии. Управление планирует комплексный, производственный процесс — автоматизированный. Им станут управлять в основном операторы. Я сам в Китае внедрял такой тип управления и имею опыт в этой сфере.

Суйунбек ШАМШИЕВ.

Фото редакции.

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