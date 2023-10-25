Кошелек для цифры

В Кыргызстане началась активная фаза разработки прототипа платформы для цифрового сома. До конца года, если верить Концепции Национального банка КР, в законодательство страны будут внесены соответствующие изменения. Апробация самой платформы намечена на третий квартал 2024-го, а к концу 2025-го уже будет ясно, появится ли в республике киберсом.



Туманная перспектива

Прежде всего поясним, что цифровая валюта Центрального банка любой страны (CDBC) не имеет ничего общего с криптовалютой. Выпуск первой строго контролируется регулятором, который также отвечает за её курс. Да и особых энергетических затрат этот процесс не несёт.

С криптовалютой же всё обстоит иначе. Она анонимна, и отследить, кто её выпускает и сколько, сложно. Этот цифровой актив основан на спросе и предложении. Естественно, что при таком раскладе риск потерять инвестиции, вложив их в биткоины или что-то подобное, существенный. Кроме того, сам процесс майнинга (добыча криптовалюты с помощью специального оборудования и математических алгоритмов) весьма энергоёмкий.

Впрочем, это не помешало парламентариям ЖК узаконить в республике добычу криптовалюты. Причём даже несмотря на кризис в энергосекторе, с которым страна может столкнуться грядущей зимой.

Однако вернёмся к цифровому сому. Что он из себя представляет? На этот счёт мнения экспертов разделились. Одни утверждают, что нет оснований опасаться каких-то глобальных изменений в кошельках или на банковских счетах граждан, другие уверены, что внедрение национальной цифровой валюты — это ничто иное, как возможность тотального контроля граждан со стороны государства.

Так, по мнению заместителя директора Международного делового совета Жанабиля Давлетбаева, запуск в республике цифрового сома, во-первых, существенно упростит всю финансовую систему страны, во-вторых, ускорит оборот денег, а в-третьих, облегчит жизнь людям, особенно тем, кто любит путешествовать за границей. То есть не надо будет волноваться, что его банковскую карту в какой-то стране не примет банкомат. Как сейчас, например, происходит в России, где есть ограничения по оплате картами Visa и Mastercard.

Да, цифровой сом невозможно положить в кошелёк, и это, пожалуй, главное неудобство. Хотя со временен и оно исчезнет. В конце концов, привыкли же люди к бумажным деньгам, электронным расчётам и банковским картам.

Разница же между цифровыми деньгами и электронными заключается в том, что последние — это цифровой учёт существующих бумажных банкнот. Причём у каждого коммерческого банка он свой. Для киберденег необходима специальная платформа, с помощью которой только Нацбанк сможет контролировать их выпуск и передвижение.

В целесообразности внедрения в Кыргызстане цифрового сома уверен и ещё один эксперт, известный в республике экономист Кубат Рахимов. Он считает, что эта мера помогла бы бизнесу существенно экономить значительные суммы:

— Кыргызстан, если помните, одним из первых в Центральной Азии ввёл собственную национальную валюту, а теперь у нас есть шанс быть первыми и с внедрением цифрового сома. При этом опасаться того, что бумажные деньги исчезнут в одночасье, не стоит.

Ведь цифровой сом по сути близок к наличным. Давайте рассмотрим характерный признак любой купюры. У нее есть уникальный код — номер, дата выпуска и другие. И цифровая валюта несёт в себе такие же признаки. Однако у последней есть ещё одно существенное преимущество — её использование можно проследить, что совсем не входит в планы криминальных структур.

Надо сказать, что около года назад на одном из заседаний Кабинета министров его глава Акылбек Жапаров предложил ввести цифровой и золотой сом уже в январе 2023 года, когда министр финансов Алмаз Бакетаев представил проект основных направлений фискальной политики на 2023-2027 годы.

Тогда некоторые эксперты оказались в замешательстве, поскольку к процедуре внедрения таких платежных средств ничего не было готово. Сейчас уже конец октября 2023-го, но ни цифрового, ни золотого сома пока никто из простых граждан не видел.

О киберюанях и других

Пока Кыргызстан готовится к запуску платформы для сомового алгоритма, некоторые партнёры республики по Евразийскому экономическому союзу и Шанхайской организации сотрудничества уже ввели у себя в действие цифровые валюты.

В частности, Россия в тестовом режиме запустила этот процесс в апреле 2023 года, что вызвало шквал дискуссий по преимуществам и недостаткам рубля в цифре.

Напомним, Госдума РФ приняла закон, в соответствии с которым цифровой рубль будет эмитироваться Банком России в дополнение к уже находящимся в обращении наличным и безналичным рублям. Основные положения закона вступили в силу с 1 августа 2023 года.

В то же время заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭИМО) Российской академии наук Яков Миркин назвал некоторые причины опасности цифрового рубля.

Первая: то, что он будет полностью отслеживаться благодаря специальному коду, а, следовательно, кто, что, у кого и за сколько купил, будет известно Центробанку. Вроде бы ничего страшного, но всё же не очень приятно, что кто-то подглядывает за твоими доходами и тратами. То есть о тайне частной жизни можно будет забыть.

Вторая: она более насущная и, кстати, очень актуальна для Кыргызстана — технические сбои. Учитывая, с какими перебоями интернета и мобильной связи сталкивается в последнее время наша республика, цифровой сом может затеряться на математических просторах. Если же учесть активность хакеров, то вообще становится грустно за нашу цифру.

Третья: цифровой рубль — меченая валюта, что даёт возможность Центробанку ограничивать его конвертируемость и создать систему удобных только ему обменных курсов.

«Все эти причины в той или иной степени важны для главных банков всех государств, а не только России или Кыргызстана, — считает эксперт Миркин. — Они как раз будут «в шоколаде», так как получают возможность определённого контроля и введения, в случае необходимости, ограничений. Цифровой рубль или сом — это запрограммированный алгоритм. То есть высока вероятность того, что в будущем установят норму. То есть чем может воспользоваться человек и в каких объёмах. Есть ещё один аспект, который мне не очень понятен: как делать накопления в цифровом рубле и есть ли такая возможность в принципе? Много вопросов вызывает и тот момент, что будет, если для выпуска цифровой валюты используют искусственный интеллект. Предсказать такую ситуацию я пока не берусь».

Ещё один экономический партнёр Кыргызстана — Китай — начал тестировать цифровой юань год назад. Для этого Народный банк заключил соглашения с двумя местными телекоммуникационными компаниями.

Однако перед запуском платформы власти КНР ввели категорический запрет на майнинг криптовалюты.

В апреле 2022 года в Поднебесной начали экспериментировать с цифровой валютой в 23 городах, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

Жителям этих мегаполисов не только позволяется совершать платежи цифровыми юанями, но это даже поощряется. В городе Чаншу вообще решили платить гражданским служащим зарплату в цифре.

Эксперты назвали насколько причин активного внедрения в КНР цифрового юаня. Среди них — избавить экономику от долларовой зависимости, а также возможность контроля доходов и расходов населения. Правда, и тут мнения экспертов разделились. Одни назвали это цифровым концлагерем, другие утверждают, что киберюань защитит простых китайцев и сильно урежет аппетиты не только олигархов, но и всесильной китайской мафии — триад.

В свою очередь США медлят с введением цифрового доллара. Как пишет издание Bloomberg, министерство финансов страны лишь в марте 2023 года создало рабочую группу высокого уровня, которая только рассмотрит вероятность внедрения в оборот цифровых денег. При этом власти пока не уверены, нужна ли им такая валюта и будет ли это соответствовать национальным интересам.

Не спешат с введением CBDC и в Европе, хотя страны ЕС и заявили, что процесс запущен, но активности здесь не наблюдается. Европейская комиссия только предлагает ввести цифровой евро, но пока конкретные сроки не называются.

Есть и отрицательный пример внедрения киберденег. Так, жители Нигерии выступили против национальной цифровой валюты. В августе 2022 года правительство этой страны разрешило её использовать, при этом не открывая банковские счета. Одной из причин, спровоцировавшей беспорядки в стране, стало то, что Центробанк ввёл ограничения на выдачу наличных. Их дефицит возник вследствие попыток властей перевести страну на полностью безналичную экономику. Кроме того, дизайн банкнот несколько раз менялся за довольно короткий срок, что спровоцировало банковский кризис. У комбанков начались проблемы с поступлением наличных для выдачи.

Любовь БОРИСЕНКО.

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