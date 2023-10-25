Кыргызстан — Монголия: отношения развиваются по восходящей

Председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, прибывшим в страну с рабочим визитом.



Глава Кабмина Акылбек Жапаров констатировал достаточно высокий уровень кыргызско-монгольских отношений и отметил, что Кыргызстан придаёт особое значение развитию дружеских отношений с Монголией. Он выразил заинтересованность в их дальнейшем расширении и углублении в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Рад отметить, что нынешние двусторонние отношения имеют устойчивый характер и развиваются по восходящей. Сотрудничество характеризуется взаимопониманием и близостью подходов, мы успешно взаимодействуем на международной арене в рамках международных и региональных организаций.

В этом плане мы высоко оцениваем итоги прошедшего в июле 2023 года государственного визита Президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова в Монголию», — сказал он, добавив, что реализация достигнутых договорённостей между главами двух государств даст возможность для расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Акылбек Жапаров отметил важность увеличения товарооборота между двумя странами, заключения трёхстороннего Соглашения об автомобильном сообщении между Монголией, Китаем и Кыргызстаном, присоединения к действующему Соглашению о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог.

В свою очередь премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выра-зил признательность за гостеприимство и тёплый приём, отметив, что народы двух стран — исторически и культурно братские народы. Глава правительства Монголии подчеркнул важность дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества и взаимодействия по многим направлениям, в том числе в торгово-экономической, горнорудной, транспортной, сельскохозяйственной и других сферах. Он также отметил хорошую работу посольства Кыргызской Республики в Монголии, которое открыли летом текущего года.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ особо отметил важность практической реализации ранее достигнутых договорённостей между главами государств двух стран.

На встрече главы правительств Монголии и Кыргызской Республики обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Отметим, что гость из Монголии проведёт ещё ряд двусторонних встреч, а также примет участие в заседании Совета глав правительств стран -частниц ШОС, которое состоится в четверг, 26 октября.

Подробнее об этом в следующем выпуске газеты.

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