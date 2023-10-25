К нам приедут премьеры

26 октября текущего года в Бишкеке состоятся заседания Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств

и Евразийского межправительственного совета.



В рамках заседаний рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия и укрепления сотрудничества между странами-участницами объединений и подпишут ряд документов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Важно отметить, что Кыргызская Республика в 2023 году председательствует в Содружестве Независимых Государств.

Для участия в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества ожидается прибытие премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, первого вице-президента Исламской Республики Иран Мохаммада Мохбера, премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяна, председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода, премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова, заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырата Гелдимырадова, министра

иностранных дел Республики Индия Субраманьяма Джайшанкара и министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Джалила Аббаса Джилани.

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