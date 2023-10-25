На повестке — безопасность

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов в Ташкенте принял участие во второй встрече секретарей советов безопасности Организации тюркских государств.

В повестке мероприятия — обсуждение тематики координации совместных усилий в области обеспечения безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику и торговле людьми, а также вопросы активизации сотрудничества в сфере защиты цифрового пространства.

Выступая, Марат Иманкулов отметил, что сегодня для стран ОТГ, как для всего мирового сообщества, остаются актуальными угрозы международных террористических и экстремистских организаций, разрушительные действия которых направлены на срыв мероприятий развития и интеграции. В свою очередь деятельность Организации нужно направить на расширение контактов и взаимодействие с различными многосторонними форматами, поддерживающими идею укрепления стабильности и безопасности в регионе.

На полях встречи секретарь Совбеза провёл двусторонние переговоры с секретарём Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым и Генеральным секретарём Совета национальной безопасности при администрации Президента Турецкой Республики Сейфуллахом Хаджимуфтуоглу, где обсуждались вопросы региональной безопасности и взаимодействия между странами.

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