С возвращением на родину

Президент Садыр Жапаров встретился с дочерью государственного и политического деятеля Исхака Раззакова — Элмирой Раззаковой.

В тёплой беседе глава государства c удовлетворением отметил, что рад лично встретиться и познакомиться с дочерью великого человека, внёсшего большой вклад в развитие Кыргызстана.

Президент подчеркнул, что такая личность, как Исхак Раззаков, известна каждому кыргызстанцу, и наш народ знает, какую огромную роль он сыграл в укреплении кыргызской государственности. Он напомнил, что слова выдающегося деятеля «если ты будешь чист, я буду чист, то и общество будет чистым», высеченные, как на камне, хранятся в памяти народа и по сей день не утратили свей важности. Эти слова не

просто произносятся, но и откликаются в сердце каждого жителя страны, особенно её руководителей. Эти слова как ключевое понятие к честному труду и направление в светлое будущее страны. Это доказательство того, что путь и деятельность Исхака Раззакова, оставив немеркнущий след, золотыми буквами вписаны в историю Кыргызстана.

Зная, что Элмира Раззакова в настоящее время проживает в Москве и в следующем году ей исполняется 80 лет, глава государства подчеркнул, что не мог без внимания оставить её просьбу о выдаче гражданства Кыргызской Республики.

В этой связи Президент вручил ей паспорт гражданина Кыргызстана и общегражданский паспорт, а также сообщил, что в качестве подарка Элмире Раззаковой в центре Бишкека приобретена квартира со всеми удобствами для проживания. Глава государства особо подчеркнул, что кыргызский народ никогда не забудет великого человека, внёсшего большой вклад в развитие Кыргызстана, а дочь выдающегося кыргызского сына государство всегда готово всячески поддерживать.

В свою очередь Элмира Раззакова выразила искренние слова благодарности Садыру Жапарову за оказанное ей внимание, положительное решение её просьбы и неожиданный подарок, как жильё, отметив, что Бишкек — это её родной город, в который она счастлива вернуться спустя много лет.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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