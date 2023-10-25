Накануне встречи глав правительств

В Бишкеке состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов государств — членов ШОС (СНК).

На нём с речью выступил заместитель министра иностранных дел Кыргызстана А. Молдогазиев. Он дал высокую оценку деятельности ШОС в качестве авторитетной международной организации и выразил уверенность в том, что договорённости, достигнутые по итогам встречи, внесут вклад в дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия в рамках ШОС.

Следует отметить, что повестка дня заседания Совета национальных координаторов государств — членов ШОС состояла из 22 пунктов, основным вопросом стало обсуждение проектов документов, вносимых на подписание на заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств — членов ШОС, которое состоится завтра, 26 октября, в Бишкеке.

Наша справка. Совет национальных координаторов — это орган ШОС, осуществляющий координацию и управление текущей деятельностью Организации. Он проводит подготовку заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств (премьер-министров) и Совета министров иностранных дел.

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