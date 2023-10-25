Наладить стабильное сотрудничество

В Хельсинки проведены политические консультации между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Финляндской Республики на уровне директора Третьего политического департамента Бакыта Джусупова и генерального директора Департамента по сотрудничеству с Россией, Восточной Европой и Центральной Азией Марией Лийвала.



В переговорах приняли участие посол Кыргызстана в Финляндии Омурбек Текебаев и посол Финляндии в Кыргызстане Сойли Мякеляйнен-Буханист. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечена важность наращивания двусторонних контактов, организации взаимных визитов на различных уровнях, а также расширения договорно-правовой базы. С учётом имеющегося потенциала стороны оказались едины во мнении об активизации торгово-экономического сотрудничества, о привлечении инвестиций и передовых технологий в такие секторы, как гидроэнергетика, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность, цифровизация, туризм.

Также подчёркнута важность расширения связей между предпринимателями двух стран и достигнута договорённость об организации бизнес-форума в Бишкеке в марте 2024 года. Помимо прочего, стороны высказались за налаживание стабильного сотрудничества в области образования, миграции и трудоустройства граждан.

По итогам встречи стороны отметили положительное взаимодействие в рамках международных организаций, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

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