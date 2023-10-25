Рулевой — Поднебесная, или Как Китай поможет стабилизировать экономику Центральной Азии

Поднебесная не привыкла бросать слова на ветер. Многие инициативы страны давно воплощены в жизнь, а те, что пока не реализовались, перспективны. Без сомнений, для Китая Центральная Азия — важнейшее звено в глобальном инфраструктурном проекте «Один пояс — один путь». Это своеобразный аналог Великого Шёлкового пути.

Международный академический форум «Десятилетие инициативы «Один пояс — один путь»: достижения и перспективы» прошёл в Пекине под девизом «Процветание и стабильность для новой эры». Организаторы мероприятия — Институт исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (CASS), Институт национального развития Ренминского университета. Участвовали в форуме руководители министерств и комиссий Китая, представители экспертных групп и научных кругов России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Пакистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Молдовы.

Директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо», политолог Игорь Шестаков представил на форуме нашу страну и в своём докладе «Значение международного экспертного сотрудничества в продвижении проектов Великого Шёлкового пути в условиях геополитических вызовов и информационных войн» отметил важность инициативы «Один пояс — один путь» как одного из крупнейших региональных инфраструктурных проектов Китая и его ближайших соседей. По его словам, подводя итоги за прошедшее десятилетие, необходимо акцентировать внимание на процессах институциализации и консолидации экспертного сообщества государств Центральной Азии и Китая для объективных оценок, обозначить проблемы, просчитать все риски и перспективы на региональном уровне.

— Символично, что идея этого проекта была озвучена ровно 10 лет назад именно в Центральной Азии. Тогда глава Компартии Китая Си Цзиньпин, находясь с визитом в Астане, объявил об инициативе Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП), а позже китайская сторона представила и инициативу «Морского пути XXI века». Два проекта в итоге образовали «Один пояс — один путь». Выделенная китайской стороной сумма на экономические проекты уже исчисляется в триллионах долларов. За эти годы особое внимание уделено реализации экономических проектов в приграничных государствах, благодаря проекту осуществляется модернизация транспортной и энергетической инфраструктур, происходят стимулирование торговли и взаимных инвестиций, финансовая интеграция и развитие культурно-гуманитарных связей, — отмечает политолог.

В отношении стран Центральной Азии показатели товарооборота с Китаем в 2022 году продемонстрировали рекордные суммы — $70 млрд. Это практически вдвое больше по сравнению с 2021 годом. Исторического рекорда в прошлом году достиг и товарооборот между Кыргызстаном и Китаем, превысив $3,5 млрд. Новым этапом развития инициативы «Один пояс — один путь» стал впервые состоявшийся в мае 2023 года в Сиане межгосударственный формат на уровне глав Центральной Азии и Китая «5 + 1». Итоги этой встречи принципиально значимы для взаимодействия аналитических региональных структур. В числе ключевых итогов Сианьского саммита стоит выделить заявление китайской стороны о разработке дорожной карты по сокращению бедности в Центральной Азии.

Рекордным показателем выделения безвозмездной помощи странам региона стал грант в $3,72 млрд. Причём Китай готов создавать не просто совместные предприятия в ЦА, но что принципиально важно, преференции в получении рабочих мест будут иметь граждане региона. Эту инициативу руководства Китая нужно расценивать во многом с политических и геополитических аспектов. Ранее зарубежные эксперты говорили, что экономические действия Пекина рассчитаны в Центральной Азии на представителей властных и бизнес-элит, а простые жители региона не ощущают существенных выгод от китайского экономического присутствия, что в определённой степени служило поводом для активизации антикитайских настроений.

Планы по занятости населения ЦА в случае успешной реализации этих проектов можно будет расценивать в качестве инструмента мягкой силы Китая, поскольку только по официальным данным, безработных в регионе более двух миллионов. Решение этих проблем положительно скажется на сокращении миграционных потоков, а самое главное — на стабилизации общественно-политических процессов, в первую очередь в приграничных с Китаем районах стран Центральной Азии. Неслучайно на фоне глобальных экономических планов сотрудничества в Сианьской декларации появился пункт о противодействии распространению «цветных революций». Речь в декларации шла и о вопросах территориальной целостности и суверенитета государств Центральной Азии, а без этих аспектов невозможно эффективно развивать успешное экономическое взаимодействие.

— На примере конфликтных ситуаций в пограничных спорах между Кыргызстаном и Таджикистаном речь не только о трагических человеческих потерях, но и существенных торгово-экономических, — считает Игорь Шестаков. — Сейчас между нашими странами идёт в этом направлении постоянный диалог, который, надеюсь, позволит снять напряжённость и урегулировать спорные пограничные вопросы исключительно мирным путём, что положительно скажется и на развитии инфраструктуры, благоприятных условиях для приграничной торговли. Возможно, и с использованием консенсуса в создании условий для дружественного трансграничного сотрудничества, достигнутого на саммите в Сиане. Ведь основные стратегические партнёры Кыргызстана, включая Пекин и Москву, активно выступали исключительно за дипломатический формат решения приграничных споров. Однако на примере нашей страны хочу сказать, что большинству кыргызстанцев смысл этого проекта пока широко не известен. Он фактически не интегрирован в общественную повестку страны, оставаясь исключительной официальной частью. Наш центр проводил несколько аналитических мероприятий с

участием китайской стороны, но это, скорее, исключение, чем правило. Крайне редко к нам приезжают эксперты из Китая.

В рамках проекта «Один пояс — один путь» необходимо развивать аналитические консорциумы, активнее использовать социальные сети и сайты аналитических центров, транслирующих повестку. Ведь у такого глобального проекта есть не только сторонники, но и политические оппоненты, которые будут заполнять существующий информационно-аналитический вакуум. Возможно, с помощью фейков могут исказить цель и смысл проекта, учитывая, что развитие социальных сетей позволяет без проблем вести информационные войны.

По словам политолога, на пекинском форуме ярко выступил депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя, раскритиковавший руководство своей страны за то, что оно не использует те возможности, которые даёт инициатива «Один пояс — один путь» для улучшения социально-экономического положения страны, реализации инфраструктурных проектов. А экспертный аналитик из Индии отметил, что проект можно использовать не только в качестве рычага экономического развития, но и урегулирования пограничных проблем между странами, присоединившимися к этой инициативе, в частности, между Индией и Пакистаном. Интересными стали доклады и китайских коллег, которые проанализировали успех юаня как национальной валюты, ставшей достаточно популярной в странах проекта «Один пояс — один путь».

Примечательно, что ключевыми точками сухопутного экономического пояса «Шёлкового пути» становятся Сиань, Алматы, Бишкек, Самарканд, Тегеран, Стамбул, Москва и Дуйсбург. А главные порты морского «Шёлкового пути» XXI века — Ханой, Джакарта, Куала-Лумпур, Калькутта, Найроби, Афины и Венеция. Все эксперты сошлись во мнении, что страны, которые вошли в проект-инициативу, получат большие возможности для развития как в социально-экономическом, так и во внешнеполитическом статусе.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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