Властелины горного тумана

Международный день снежного барса (илбирса) ежегодно отмечается 23 октября. Наша страна входит в число тех немногих стран, где он сегодня обитает. Это Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Барс считается редким или исчезающим видом и занесён в Красную книгу, поэтому у нас проходят эти значимые мероприятия.

Илбирс — крупный хищник семейства кошачьих, относится к категории редких видов, находящихся под угрозой исчезновения. Он обитает в высоких скалистых горах Средней и Центральной Азии. Среди крупных кошачьих илбирс единственный, постоянно обитающий в высокогорье. И поскольку он живёт в труднодоступных для человека местах, точное количество особей определить сложно. Основная угроза для снежного барса — это человек. И не только браконьеры, но и местное население, которое защищает свой скот от нападений хищника. В результате глобального потепления, наиболее сильно проявляющегося в горах, крупные копытные животные — основная пища снежного барса — мигрируют. И он вынужден охотиться на домашний скот.

В мире сегодня не более 4 тысяч особей этих кошек. Илбирс обитает на высоте 1,5 — 4 километра над уровнем моря, но иногда его замечали и на высоте до 6 километров. По традиции советским альпинистам, покорившим все пять гор-семитысячников на территории Союза, присваивали неофициальный титул «Снежный барс». Илбирс также слывёт и знатным прыгуном: в погоне за добычей прыжок достигает до 6 метров. В этом ему помогает хвост, который служит балансиром и по длине превышает три четверти длины тела барса.

В этом году цикл мероприятий, посвящённых Международному дню защиты снежного барса, открыла фотовыставка «Настоящие сокровища Кыргызстана» в музее изобразительного искусства имени Г. Айтиева. Выставка действует в формате программы ЮНЕП «Исчезающие сокровища». Главная её цель — привлечение общественного внимания к проблемам сохранения снежного барса и других редких животных, обитающих в нашей стране. А также побудить общество бережно относиться к природе, акцентируя внимание на экологических инициативах, способствующих климатической адаптации, повышению качества жизни местных жителей и сбору ценных научных данных для сохранения их естественной среды обитания.

Об этом на церемонии открытия говорили директор общественного фонда «Илбирс» Заирбек Кубаныбеков, координатор международной прогграммы «Исчезающие сокровища в Центральной Азии» Мартен Хофман (видеоформат), специальный посланник Президента по реализации «Пятилетия действий по развитию горных регионов» Нурлан Айтмурзаев, заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кубат Касеинов, руководитель направления по изменению климата, окружающей среды и энергетике

ПРООН в КР Лира Джолдубаева, международный координатор Глобальной программы защиты снежного барса и экосистем, директор по науке организации Snow Leopard Trust Кустуб Шарма, глава секретариата Глобальной программы защиты снежного барса и экосистем Чингиз Кочоров, местные партнёры программы «Исчезающие сокровища» из Токтогульского и Чуйского районов Болот Багымбаев и Асанбек Сасыкулов. Всем участника и гостям представили видеопрезентацию Программы развития ООН.

Посетители смогли подробнее ознакомиться с уникальными фотографиями, видеоматериалами из фотоловушек и профессиональными снимками фотографов, запечатлевших илбирсов в среде их обитания, и отражающих гармонию человека и природы. Они также смогли больше узнать о проектах в областях пчеловодства, садоводства и экотуризма. Кроме того, представлены и проекты организаций, работающих в сфере защиты снежного барса. А 31 октября в Бишкеке состоится церемония награждения победителей ранее объявленных конкурсов фотографий, видеосъёмки и дизайна с применением искусственного интеллекта.

В программе планируется также показ фильма и аукцион фотографий. Посетителям смогут приобрести предметы и продукты, созданные в поддержку Фонда по сохранению снежного барса. Организовали это общественный фонд «Илбирс», Глобальная программа по сохранению снежного барса и экосистем, Программа развития ООН и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и другие.

Программа ЮНЕП «Исчезающие сокровища» направлена на защиту уязвимых горных видов, таких как бенгальский тигр, горная горилла и снежный барс в Гималаях, Вирунге и Центральной Азии. Проект финансируется Люксембургом и нацелен на адаптацию к изменению климата и сохранению экосистем, а также поддержку местных сообществ.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря

САПОЖНИКОВА.

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