Часы грядущего…

Жизнь неустанно сквозь века подтверждает актуальность библейской мысли из книги Екклесиаст о том, что всему своё время. Если сеять не в нужную пору, то и урожая не дождаться. Для базового обучения существуют свои сроки. Запущенные болезни, невылеченные вовремя, могут сделать человека инвалидом или убить в худшем случае. Однако не со всеми житейскими вопросами, временами и сроками всё так понятно и однозначно…



Одно дело — попасть в многочасовую пробку и ждать возможности продолжить движение. Или долгое ожидание своей очереди в каком-нибудь учреждении — обстоятельство не из приятных. Некомфортные события и только. Но совершенно другое — дождаться СВОЕГО человека для создания семьи, например. Подобные ожидания выдерживают не все, соглашаясь на брак из-за боязни одиночества или по иным причинам, которых немало. Нередко давит родня, мол, пора ячейку общества создавать, и внуков уже понянчить хочется. А случается, он (она) всё не появляется, годы идут и идут… Нет универсального совета, как поступить правильно. У женщин эта тема осложнена тем, что время, когда можно выносить ребёнка, однажды заканчивается… Но возможно ли без любви создать семью крепкую, счастливую? Убеждена, что не выйдет. Обычно “стерпится-слюбится” заканчивается мучительным проживанием рядом с кем-то совершенно чужим во всех смыслах… Часы судьбы между тем тикают. Каждый выбирает свой путь в этом вопросе индивидуально. Я же после нескольких болезненных ошибок выбрала остановиться, ждать. И дождалась действительно СВОЕГО мужчину. На нашу семью свалилась череда непростых испытаний, но любовь помогла выстоять, она перекрыла боль, слёзы, отчаянье. Любовь стоит того, чтобы ждать. И рисковать. Но это моя дорога.

Другая важнейшая сфера жизни — карьера. Мир меняется, а значит, если хотим успеха, то и нам меняться придётся. Учиться чему-то новому, порой вынужденно круто менять вектор деятельности, невзирая на страх, побеждая неуверенность. Есть и времена ожидания. Лично для меня они особенно трудны. Ждать перемен, известий, чего-то другого, сохраняя мир в сердце, — это своеобразное эмоциональное искусство. Когда кто-то, как я, чувствует себя хорошо в круговерти событий, такому человеку трудно будет постигать умение ждать нужного времени, использовать периоды затишья для размышлений, не воспринимать их как личностное забвение. Калейдоскоп событий не может вертеться постоянно, нужны остановки, иначе можно упасть и не подняться…

Никуда не деться от неизбежности взросления. Признаюсь откровенно, мне не нравится этот процесс. Но, коль он неизбежен, учусь воспринимать себя в новом возрасте адекватно, пробую любить и миролюбиво воспринимать себя, перешагнув сорокалетний рубеж. Привычка выглядеть хорошо требует с годами больше физических, финансовых вложений, но балом правит характер, так что его нужно держать в узде прежде всего.

Часы судеб тикают. Поезд жизни несётся быстрее. А время невозвратно, по этой причине и бесценно. И, несмотря на гонку бытия, только делая своевременные остановки, в тишине, успокоив разум, можно услышать своё сердце, которое знает, что нужно каждому из нас…

Нина ГОРШКОВА.

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