ШОС — надёжная платформа для диалога

Президент Садыр Жапаров встретился с главами делегаций, участвовавшими в заседании Совета глав правительств ШОС, прошедшем в Бишкеке.



В мероприятии приняли участие главы правительств и делегаций Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Индии, Пакистана, а также Генеральный секретарь ШОС.

Приветствуя всех на гостеприимной кыргызской земле, глава государства отметил, что Шанхайская Организация Сотрудничества выступает в качестве надёжной платформы для плодотворного сотрудничества в интересах формирования справедливого миропорядка, обеспечивающего верховенство международного права, прежде всего Устава ООН.

«На фоне происходящих в мире событий странам ШОС надо уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Мне приятно отметить, что страны показывают пример взаимопонимания и сплочённости, формируя новый облик международной организации. В данном контексте отмечаю позитивную роль Региональной антитеррористической структуры ШОС, которая оказывает необходимое содействие сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», — подчеркнул Садыр Жапаров и констатировал, что в последние два года проведена работа по расширению Организации. Свидетельство этому — вступление Ирана и предстоящий приём Беларуси в качестве полноправного члена ШОС. Географическое расширение Организации позволит увеличить международный вес ШОС на мировой арене. Глава государства сказал, что для Кыргызстана сотрудничество в ШОС — одно из приоритетных направлений внешней политики. Кыргызстан как государство — учредитель ШОС строго следует принципам и положениям Хартии ШОС и осуществляет сотрудничество с государствами-членами, государствами-наблюдателями и партнёрами ШОС по диалогу по всем направлениям, определённым в уставных документах Организации. Президент отметил основные предложения и приоритеты, направленные на укрепление взаимодействия в рамках Организации.

«Безопасность — это один из приоритетов деятельности ШОС. В данном ключе считаю важным реализовать решение Совета глав государств — членов ШОС о совершенствовании механизма противодействия вызовам и угрозам безопасности государств — членов ШОС с учётом соответствующих инициатив от стран, включая и инициативу Кыргызстана относительно учреждения Центра по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке.

В контексте принятого решения Совета глав государств — членов ШОС о совершенствовании деятельности ШОС следует продолжить процесс модернизации. С учётом проведенного процесса расширения Организации считаю важным привлекать партнёров ШОС по диалогу к активному участию в совместных проектах и мероприятиях. В этой связи наше предложение о важности разработки и принятия дорожной карты по взаимодействию с нашими партнёрами по диалогу считается актуальным. Нужно усилить взаимодействие по дальнейшему укреплению сотрудничества в области электронной коммерции, зелёной экономики, торговли, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей и других сферах, представляющих взаимный интерес наших стран», — акцентировал Садыр Жапаров, отметив, что на сегодня взаимодействие в рамках ШОС охватывает практически все отрасли, включая вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, сотрудничество в области образования и науки, здравоохранения, культуры, а также сферы охраны окружающей среды и много других.

«Мы подчёркиваем важность практической реализации всех принятых документов и программ. В этой связи полагаю важным Совету глав правительств государств — членов ШОС проводить общую координацию и мониторинг по реализации достигнутых договорённостей и документов ШОС. Уверен, что на данном заседании Совета глав правительств ШОС вы обсудите широкий спектр многопланового сотрудничества в рамках ШОС и примете соответствующие решения и документы, которые внесут весомый вклад в дальнейшее укрепление и развитие нашей Организации», — заключил Президент Садыр Жапаров.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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