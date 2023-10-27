Вместе в новую эпоху

Президент Садыр Жапаров принял премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна, прибывшего в страну с первым официальным визитом для участия в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества.



Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем.

Приветствуя гостя на кыргызской земле, глава государства отметил, что с теплотой вспоминает свой государственный визит в Китай, плодотворные и доверительные переговоры с Председателем Китая Си Цзиньпином, которые увенчались поднятием кыргызско-китайских отношений на новый качественный уровень — всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху. Садыр Жапаров подчеркнул отмечающуюся активизацию кыргызско-китайских отношений за последние годы, свидетельство чего — динамика взаимных визитов на различных уровнях. Он добавил, что это ещё больше и сильнее упрочило отношения добрососедства, дружбы, сотрудничества и взаимной выгоды между Кыргызстаном и Китаем.

Высокий уровень политического взаимодоверия создаёт благодатную почву для расширения и наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Особый акцент он сделал на торгово-экономическое взаимодействие. Китай на протяжении многих лет был и остаётся для кыргызской стороны одним из основных торговых и инвестиционных партнёров. В частности, Президент Садыр Жапаров отметил крупный и основной кыргызско-китайский совместный проект на сегодня — строительство железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», который станет важным звеном в укреплении сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере. Также весьма перспективным видится сотрудничество с Китаем в области энергетики, учитывая общую границу, в том числе с привлечением китайских инвестиций в реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии.

В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Цян поблагодарил Садыра Жапарова за тёплый приём китайской делегации, выразив надежду, что данный официальный визит позволит укрепить и углубить двустороннее сотрудничество и добрососедские отношения.

Ли Цян напомнил о встрече лидеров двух стран в рамках последнего визита Садыра Жапарова в Китай, по итогам которой двустороннее сотрудничество выведено на новый уровень. Это имеет знаменательное значение и чёткий ориентир в дальнейших кыргызско-китайских отношениях. Кыргызстан — важный и надёжный сосед Китая, подчеркнул премьер Госсовета, добавив, что в ходе своего визита в Кыргызстан он ощутил положительные изменения в стране. По его словам, благодаря проводимым Президентом Садыром Жапаровым реформам в Кыргызстане выработан целый ряд мер, направленных на достижение устойчивого экономического и социального развития, а также укрепление безопасности. Ли Цян особо акцентировал, что Китай придаёт важное значение развитию отношений с Кыргызстаном, выразив уверенность, что под руководством двух лидеров выстроится эффективное кыргызско-китайское стратегическое многоплановое сотрудничество.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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