От слов к делу

Президент Садыр Жапаров принял премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ, прибывшего в страну с рабочим визитом.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией, в том числе и в торгово-экономической сфере.

Приветствуя гостя, глава государства отметил, что с теплотой вспоминает свой визит в Монголию и встречу с Президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом, на которой достигнуты договорённости по широкому кругу

вопросов двусторонних взаимоотношений. Садыр Жапаров передал слова приветствия лидеру Монголии и добавил, что с нетерпением ожидает его с ответным государственным визитом в Кыргызстан.

Президент подчеркнул, что современные кыргызско-монгольские отношения характеризуются взаимным доверием, взаимопониманием, едиными подходами к вопросам развития и укрепления двусторонних отношений, близостью или совпадением позиций по международным и региональным вопросам. Стороны оказывают взаимную поддержку по каждым ключевым вопросам. Вместе с тем потенциал кыргызско-монгольских отношений только начинает раскрываться. При этом предстоит ещё приложить совместные усилия для их качественного и содержательного наполнения во благо двух стран и народов. Садыр Жапаров призвал активизировать совместные усилия в области торгово-экономического сотрудничества. Перед Кыргызстаном и Монголией стоит задача привлечения иностранных инвестиций. Кыргызской стороне полезен опыт Монголии в привлечении инвестиций в горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство. Кыргызстан приветствует участие монгольских предприятий, представителей деловых кругов в ведении бизнеса и реализации в нашей стране совместных проектов.

В свою очередь премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поблагодарил Садыра Жапарова за гостеприимство и передал тёплые слова приветствия от Президента Монголии Ухна-агийна Хурэлсуха.

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выразил заинтересованность в дальнейшем налаживании двусторонних и многосторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и транспортно-логистической отраслях. В беседе он также поддержал инициативу кыргызской стороны присоединиться к межправительственному соглашению между Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией и Монголией по развитию международного автомобильного сообщения.

В завершение стороны договорились продолжать укреплять практическое взаимодействие.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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