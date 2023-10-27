К новым высотам

Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Джалила Аббаса Джилани, прибывшего в страну для участия в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах кыргызско-пакистанского двустороннего сотрудничества.

Глава государства отметил, что Пакистан занимает важное место в системе международных и региональных отношений, и Кыргызстан заинтересован в развитии сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Садыр Жапаров подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются с каждым годом, в том числе и в рамках таких международных платформ, как Организация Объединённых наций, Шанхайская Организация Сотрудничества, Организация исламского сотрудничества и Организация экономического сотрудничества и развития. Он отметил, что на сегодня существуют большие возможности для увеличения объёмов взаимной торговли между странами. В данном контексте Садыр Жапаров выразил заинтересованность в диверсификации экспортно-импортных позиций с Пакистаном и активной работе с пакистанскими инвесторами по перспективным проектам.

В свою очередь министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани поблагодарил за гостеприимство и передал главе государства тёплые слова приветствия от Президента страны Арифа Алви и и.о. премьер-министра Анвара уль-Хак Какара.

Джалил Аббас Джилани отметил, что это его второй визит в Кыргызстан, и что в стране произошли большие изменения под руководством Садыра Жапарова. Он выразил готовность и в дальнейшеем налаживать отношения двух стран во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, Джалил Аббас Джилани передал приглашение Президенту Садыру Жапарову посетить Пакистан с визитом в удобное для него время.

Стороны выразили уверенность, что благодаря совместным действиям кыргызско-пакистанское сотрудничество в ближайшем будущем достигнет новых высот.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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