Найти точки соприкосновения

Президент Садыр Жапаров принял руководителей крупных германских компаний в сфере производства широкого спектра специализированного оборудования.



В частности, Arinstein Maschinen und Anlagenbau, компании по разработке и производству станков и систем, Arpack Polska, производителя пластиковой упаковочной продукции, WWW Wasserkraft, производителя турбин, гидравлических систем и гидроэлектростанций.

Глава государства отметил, что на сегодня Кыргызстан и Германия принимают совместные меры по развитию сотрудничества, в том числе по вопросам активизации взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах, представляющих взаимный интерес.

Президент напомнил о своём недавнем визите в Германию, где состоялись плодотворные переговоры с руководством страны и участие в работе Саммита лидеров стран Центральной Азии и Германии. Садыр Жапаров подчеркнул, что эта встреча подтверждает чёткую приверженность стран расширять и укреплять двустороннее взаимодействие, что даст ощутимый импульс взаимодействию в промышленной отрасли.

Учитывая весьма богатый и успешный опыт представленных компаний и заинтересованность кыргызской стороны в сотрудничестве, глава государства подчеркнул, что по итогам этой встречи участники смогут найти точки соприкосновения по всем сферам, представляющим взаимный интерес. Он также рассказал о проводимых кыргызской стороной реформах по упрощению регулирования и создания всех удобств для комфортного ведения бизнеса в стране. В данном контексте Садыр Жапаров выразил готовность к совместной плодотворной работе через поддержку начинаний в открытии и развитии в Кыргызстане объектов производства.

В свою очередь руководители германских компаний отметили готовность к партнёрству с кыргызской стороной и детальному изучению возможностей для реализации совместных проектов.

Они особо подчеркнули, что работу предполагаемых производств нацелят не только на потребности рынка Кыргызстана, но и в целом есть намерение производить изделия, которые повысят экспортный потенциал страны.

В завершение Президент Садыр Жапаров добавил, что Кыргызстан рассматривает каждую представленную компанию как надёжного делового партнёра, и выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся реализовать ряд важных проектов, основанных на взаимовыгодных и взаимоприемлемых условиях.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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