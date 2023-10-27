Добрые соседи, хорошие друзья

Выступление премьера Государственного совета КНР Ли Цяна по прибытии в международный аэропорт Бишкека.



“Очень рад приглашению председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова посетить красивую землю Кыргызстана и принять участие в 22-ом заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС. От имени китайского правительства и народа передаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу Кыргызстана.

Традиционная дружба между Китаем и Кыргызстаном уходит корнями в далёкое прошлое. За 31 год с момента установления дипломатических отношений китайско-кыргызское сотрудничество выдержало испытание турбулентностью в международной обстановке и добилось непрерывного развития. Придерживаясь принципов взаимной помощи и взаимной выгоды, мы развиваем плодотворное сотрудничество и плотное взаимодействие на международной арене, мы добрые соседи, хорошие друзья, надёжные партнёры и близкие братья.

В мае этого года Президент Садыр Жапаров успешно совершил первый государственный визит в Китай, когда прошли его содержательные и весьма плодотворные переговоры с Председателем Си Цзиньпином.

Главы двух государств вывели китайско-кыргызские отношения на новый уровень — всеобъемлющее стратегическое партнёрство, вместе объявили о создании китайско-кыргызского сообщества единой судьбы в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания, наметили новый грандиозный план для развития двусторонних отношений.

Во время встречи с Президентом Садыром Жапаровым и переговоров с председателем Кабинета министров Акылбеком Жапаровым, состоится предметный обмен мнениями по вопросам реализации важных договорённостей на уровне глав государств, углубления двустороннего сотрудничества в практической сфере, а также по международной и региональной тематике, представляющей взаимный интерес. Вместе с тем питаю большое ожидание от предстоящего заседания СГП ШОС, которое позволит провести разговор на тему развития «Шанхайского духа», углубления полноформатного сотрудничества в рамках Организации с целью придать дополнительный импульс поддержанию мира, стабильности, развития в регионе”.

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