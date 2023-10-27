Новые грани отношений

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном, прибывшим в Кыргызстан с первым официальным визитом.
Акылбек Жапаров тепло приветствовал высокого гостя. «С удовлетворением хочу отметить, что текущий год явился весьма активным в наших двусторонних отношениях. Должен сказать, что государственный визит Президента Садыра Жапарова в Китай поспособствовал выведению двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Можно с уверенностью говорить, что сейчас отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне в истории двустороннего сотрудничества», — сказал он.
В свою очередь Ли Цян поблагодарил за тёплый приём. Он выразил надежду, что данный официальный визит позволит укрепить и углубить двустороннее сотрудничество и добрососедские отношения.
В ходе встречи они обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, представляющих взаимный интерес.
Дата публикации: 15:53, 27-10-2023
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