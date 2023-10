«Ворота» Поднебесной открыты для нас

Прошли переговоры в расширенном формате председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова и премьера Государственного Совета Китая Ли Цяна.

Обсуждено развитие всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной сферах, образовании и науке. Также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам реализации договорённостей, достигнутых в ходе ранее прошедших визитов на высшем и высоком уровнях.

Глава Кабмина назвал государственный визит Президента в Китай важнейшим мероприятием 2023 года и отметил, что усилиями глав двух государств двусторонние отношения выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху.

Далее стороны приступили к обсуждению повестки переговоров в расширенном составе.

Председатель Кабмина отметил, что Китай — один из основных торгово-экономических и инвестиционных партнёров Кыргызстана и выразил заинтересованность в реализации совместных экономических проектов. Кроме этого, он отметил динамику роста взаимной торговли, объёмов инвестиций китайских партнёров в экономику нашей страны, которые с января по июнь составили более $102 млн.

В контексте обсуждения сотрудничества в транспортно-инфраструктурной сфере особое внимание глава Кабмина обратил на реализацию крупнейшего проекта по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». «Это станет важным звеном в реализации инициативы Председателя Китая «Один пояс — один путь», которую Кыргызстан с большим энтузиазмом поддержал одним из первых», — подчеркнул Акылбек Жапаров, добавив, что на сегодняшний день при совместном финансировании сторон разработано ТЭО, подтвердившее техническую осуществимость и экономическую целесообразность сооружения новой линии.

Акылбек Жапаров также отметил, что полноценное функционирование контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» является основным фактором дальнейшего увеличения взаимной торговли между странами, и предложил рассмотреть возможность отремонтировать трассу до кыргызского села Нура на КПП «Иркештам» на 5 км и до поста «Торугарт» на 7,5 км. А для бесперебойной работы КПП, повышения их грузопропускаемости предложено перейти на ежедневный круглосуточный режим работы в режиме 24/7.

Кроме этого, глава Кабмина выразил готовность к более тесному сотрудничеству и совместным усилиям по открытию нового пункта пропуска «Бедел» на кыргызско-китайской границе и строительству автомобильной дороги «Барскоон — Учтурфан — Аксу».

Особое внимание он обратил на сотрудничество в сфере энергетики, отметив такие приоритетные проекты, в том числе по развитию гидроэнергетики, как строительство каскада ГЭС на реке Сары-Жаз, «Верхне-Нарынский каскад ГЭС», «Камбаратинская ГЭС-1», «Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС».

В качестве новых механизмов двустороннего экономического сотрудничества глава Кабмина отметил создание пояса экономического развития вокруг приграничных зон через открытие центров международной торговли с моделью беспошлинной приграничной торговли, комплексных бондовых зон. А для увеличения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции на рынок Китая Акылбек Жапаров предложил создать ветеринарные и фитосанитарные лаборатории на КПП на границе.

Одной из немаловажных тем, поднятых главой Кабмина, стала либерализация визового режима в отношении граждан обеих стран посредством введения краткосрочного безвизового режима на паритетной основе.

Он также добавил, что со своей стороны Кыргызстан в одностороннем порядке начинает применять безвизовый режим для граждан специальных административных районов Китая — Сянгана (Гонконг) и Макао сроком до 30 дней.

В контексте обсуждения сферы образования председатель Кабмина подчеркнул, что у нас ежегодно растёт количество людей, изучающих китайский язык. А в вузах Поднебесной обучаются свыше двух тысяч наших граждан по линии различных программ.

Культурно-гуманитарное сотрудничество между государствами Акылбек Жапаров обозначил как одно из основных направлений двустороннего взаимодействия. «Кыргызстан и Китай связывает многовековая история и культура, которая простирается со времён Великого Шёлкового пути, и это свидетельствует о глубоких связях между народами, которые с каждым годом ещё больше укрепляются», — сказал он и выразил готовность развивать сотрудничество в сфере культуры, искусства и кино.

В свою очередь Ли Цян отметил, что Китай был и остаётся надёжным партнёром Кыргызстана и выразил полную готовность практической поддержки проектов, представляющих взаимный интерес. «Мы не только

добрые соседи, которых объединяет тысячелетняя дружба и общая граница, мы прежде всего братья и партнёры», — заявил Ли Цян.

Кроме этого, он подчеркнул готовность практического продвижения долгосрочных отношений с нашей республикой, а также отметил важность укрепления политического взаимодоверия.

Премьер Госссовета также внёс ряд предложений, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Так, в контексте торгово-экономического сотрудничества он отметил, что Китай стремится к достижению исторического максимума в показателях совместного товарооборота.

Кроме этого, Ли Цян подчеркнул готовность китайской стороны в углублении сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Он выразил заинтересованность в импорте органически чистой продукции из Кыргызстана на рынок Поднебесной, добавив, что сельскохозяйственные ярмарки, ЭКСПО и другие подобные площадки могут стать отличным способом презентации отечественной продукции для их рынка. «Наши «ворота» открыты для кыргызстанских партнёров. Мы совместно можем использовать эти площадки», — заявил Ли Цян.

Он обозначил позицию китайской стороны по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», отметив, что сов-местными усилиями завершены работы по разработке технико-экономического обоснования проекта, а также ведётся работа по согласованию финансовой модели реализации проекта.

Далее он коснулся вопросов сотрудничества в сфере транспорта, инфраструктуры и промышленности. Ли Цян выразил готовность практического продвижения проекта по строительству нового пункта пропуска «Бедел» и принятию мер по повышению пропускной способности КПП «Торугарт» и «Иркештам».

Отмечена готовность к развитию сотрудничества в области культурного обмена, образовательных программ для студентов двух стран, а также в реализации проектов, направленных на сближение народов двух государств.

Премьер Госсовета выра-зил признательность кыргызской стороне за организацию заседания Совета Глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. «Красота природы и гостеприимство дружеского кыргызского народа оставили глубокое впечатление в моём сердце. Я весьма счастлив находиться тут», — заключил Ли Цян.

По завершении переговоров Акылбека Жапарова и Ли Цяня, членами делегаций двух стран подписан ряд документов и соглашений. В частности, Программа приграничного сотрудничества между Кабмином и Правительством Китая на 2023-2027 годы. Также Меморандум о взаимопонимании по углублению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики между Национальным агентством по инвестициям, Министерством цифрового развития и Министерством коммерции Китая. Протокол переговоров по реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» (3-я фаза) между Министерством экономики и коммерции и Государственным агентством международного сотрудничества и развития Китая. Соглашение об установлении партнёрских отношений между Бишкеком и Чэнду. Договоры совместной деятельности между Государственным предприятием «Кыргызкомур» и ОсОО «Томирис-Кен» о разработке угольного месторождения «Сулюкта поле-11»; между «Кыргызкомур» и китайской компанией Kashi Shunbaofu Trade and Еxport Trade Corporation по угольному месторождению «Торугарт 1»; по совместному строительству угольного логистического центра с ленточным конвейером на земельном участке вблизи кыргызско-китайской автомобильной границы «Эркештам», расположенного на территории Алайского района Ошской области. Также заключены Соглашения между Государственным предприятием «Кыргызкомур» и компанией Hebei Jinsheng Mining Engineering Co., Ltd о совместной разработке угольного месторождения «Тегене»; между Министерством энергетики и компанией Goldwind Science and Technology Co., Ltd о строительстве ветровых электрических станций мощностью до 3 ГВт в Кыргызстане; между Министерством энергетики и компанией Molin Energy Company Limited о создании солнечных электростанций. Меморандумы о взаимопонимании между Национальным Банком и China Construction Bank Corporation; и о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям и Delong Steel Group Co., LTD.

