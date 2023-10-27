«Шанхайский дух»

В Государственной резиденции «Ала-Арча» под председательством Кыргызстана прошло 22-е заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

Вначале состоялись церемонии приветствия и фотографирования глав делегаций. Далее прошло расширенное заседание, которое провёл председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

Приветствуя участников мероприятия, он отметил, что с момента объявления COVID-19 заседание впервые проходит в очном формате. Кроме этого, Акылбек Жапаров поздравил иранскую делегацию во главе с первым вице-президентом господином Мохаммадом Мохбером, которые впервые участвуют в собрании Совета глав правительств государств — членов ШОС в качестве полноценного члена Организации.

Далее собравшиеся утвердили повестку дня заседания, список выступающих лиц. На правах председателя первым с речью выступил Акылбек Жапаров. Он отметил, что ШОС состоялась как уникальное международное объединение по взаимодействию для обмена мнениями и выработки взаимоприемлемых механизмов в сфере безопасности, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«С удовлетворением отмечаю, что в наших взаимоотношениях твёрдо укрепился «Шанхайский дух», ставший действующим принципом взаимного доверия, равноправия и уважения на основе дружбы и добрососедства. Мы можем с уверенностью сказать, что вместе формируем центр принятия согласованных и значимых решений в зоне ответственности нашего объединения. Наша Организация открыта и востребована, свидетельство этого — расширение «семьи ШОС». Как отмечено Президентом Садыром Жапаровым, необходимо разработать и принять дорожную карту по сотрудничеству с партнёрами ШОС по диалогу.

Благодаря совместной работе Иран получил статус полноправного члена ШОС, и на завершающей стадии юридическое оформление предоставления Беларуси статуса государства — члена ШОС. Активная и сплочённая работа проводится по всем направлениям деятельности Организации. Наиболее важными аспектами сотрудничества должны стать вопросы обеспечения безопасности в нашем регионе. Для реализации решения Совета глав государств «О совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств — членов ШОС» идёт согласование национальных инициатив по данной тематике. В данном контексте надеемся на тесное взаимодействие с партнёрами по созданию Центра по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке. Серьёзное внимание следует уделить совершенствованию деятельности ШОС. Нам предстоит провести большую работу по внесению изменений в уставные документы и институциональное реформирование Организации. Считаем важным принять соответствующие решения и документы по данному вопросу.

Сегодня Шанхайская Организация Сотрудничества представляет собой динамично развивающийся регион мира. Совокупная численность населения только в странах — членах Организации составляет более 3,3 млрд человек, или свыше 42% населения Земли. ВВП по паритету покупательной способности превышает $45 трлн. Важно, что страны ШОС вносят значительный вклад в рост глобального среднего класса, который представляет собой потребительский драйвер инновационного процесса. Развитие экономического сотрудничества — один из основных вопросов нашей повестки дня. Важно продолжить работу по укреплению взаимодействия в торговой, производственной, энергетической, транспортной, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной и других представляющих взаимный интерес сферах, а также развитие технологий в области искусственного интеллекта. К сожалению, уже долго обсуждается вопрос о создании Банка развития и Фонда развития ШОС. Эти структуры, по нашему видению, оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчётах. Надеюсь, что мы придём к консенсусу по данному вопросу.

Кыргызстан уделяет серьёзное внимание развитию многопланового сотрудничества в рамках объединения, стремится к развитию взаимовыгодных экономических отношений с государствами — членами ШОС, приветствуя все инициативы, направленные на улучшение торгово-экономической кооперации. Нацеленность нашей республики на углубление сотрудничества на нашем

совместном пространстве проявляется в статистических данных по товарообороту. Страны ШОС в 2022 году в общем объёме товарооборота Кыргызстана занимали 79%, в том числе в экспорте — 79,5%, импорте — 78,8%.

При этом по сравнению с 2021 годом внешнеторговый оборот увеличился в 1,7 раза. Более того, устойчивый рост продолжается и в текущем году. Так, за первые семь месяцев внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами ШОС увеличился на 8,6%. В первом полугодии из всего объёма инвестиционного притока 55% поступили из государств Организации. При этом несмотря на положительную динамику необходимо принять дальнейшие меры по углублению торговых связей. В частности, для создания благоприятных условий и устойчивого социального-экономического развития региона стоит создать «общий экономический рынок» на современных инновационных принципах развития. Улучшить транспортные системы государств — членов ШОС, что привлечёт дополнительные объёмы международных транзитных перевозок и поспособствует существенному увеличению товарооборота между нашими государствами.

Хочу отметить поступательное продвижение проекта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», который свяжет Восток и Запад по маршруту «Китай — Западная Азия — Европа». Утверждаемый сегодня план мероприятий по реализации Концепции взаимодействия железных дорог государств — членов ШОС позволит нарастить потенциал транзитных перевозок. Укрепление сотрудничества в области электронной коммерции, электронной таможни и электронной логистики и принимаемая сегодня по инициативе кыргызской стороны Концепция цифровой встречи покупателей и продавцов из региона ШОС, уверен, откроет возможности в этом направлении.

В Кыргызстане мы постепенно переходим на принципы зелёной экономики и идёт формирование нормативно-правовых и институциональных основ для последующей реализации зелёных направлений по секторам экономики.

С учётом этого обмен опытом и передача технологий в этой сфере в рамках нашей Организации поспособствуют устойчивому развитию наших стран. Кроме этого, важно продвигать расширение сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий. Мы предлагаем объединить усилия в борьбе с климатическими изменениями, загрязнением воздуха и воды, и сохранением биологического разнообразия. Принимая во внимание значимость данной сферы, 2024 год объявлен Годом экологии ШОС. Принят соответствующий план мероприятий по его проведению. Сельское хозяйство играет важную ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. Также оно чувствительно к климатическим изменениям. Мы поддерживаем инициативу казахстанской стороны по разработке и утверждению проекта программы развития сотрудничества в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур между государствами — членами ШОС.

Развитие и внедрение возобновляемых источников энергии в энергосекторе также важное условие развития экономики и конкурентоспособности в современном мире. В рамках ШОС имеются соответствующие документы и функционирует механизм по выработке согласованных предложений и инициатив по данному направлению. В этой связи полагаем важным сосредоточить усилия для реализации подписанных и принятых документов в области возобновляемых источников энергии.

Важные направления нашего взаимодействия в рамках ШОС — сфера туризма и культурно-гуманитарного сотрудничества, которые имеют значительный потенциал как эффективный фактор укрепления взаимопонимания между народами. Весьма актуальна реализация подписанного в 2022 году Соглашения между правительствами государств — членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма. Практически во всех наших странах есть институты народной дипломатии и культурные центры. Важно использовать их потенциал. В частности, Культурно-интеграционного центра ШОС, который готов вносить свой вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества, — сказал Акылбек Жапаров.

На саммите с видением развития Организации выступили главы правительств стран-участниц ШОС.

В заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества участвовали премьер-министр Беларуси Роман Головченко, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер Госсовета Китая Ли Цян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани.

Следующее заседание Совета глав правительств ШОС состоится в Пакистане.

О заседаниях Совета глав правительств СНГ и ЕАЭС читайте в следующем номере газеты.

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