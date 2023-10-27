В торговле отмечен рост

Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара, посетившего страну для участия в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества.



Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях эффективного взаимодействия и перспективах развития кыргызско-индийских отношений.

Глава государства отметил, что отношения между Кыргызстаном и Индией развиваются на взаимном доверии и дружбе как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В свою очередь, Кыргызстан готов и дальше углублять двустороннее стратегическое партнёрство между странами. Вместе с тем Президент Садыр Жапаров акцентировал внимание на торгово-экономическом сотрудничестве — основном двигателе развития различных двусторонних отношений, отметив рост двусторонней торговли за последние годы.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманиям Джайшанкар сказал о готовности Индии к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и углублению отношений с Кыргызстаном, основанных на общих интересах во благо двух народов. Министр Субраманиям Джайшанкар передал Садыру Жапарову слова приветствия от премьер-министра Нарендры Моди и пожелал успешного проведения предстоящих крупных саммитов в Кыргызстане.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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