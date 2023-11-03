Мэрская история

С введением безналичной оплаты в общественном муниципальном транспорте Бишкека возникло много проблем. И основная — отказ некоторых пассажиров переходить на ту самую оплату картой «Тулпар». Отказ полностью обоснован — картой не обеспечили все доступные торговые пункты, у многих водителей её попросту нет в наличии, но нам говорят, что переход на безнал — это великое благо. Только для кого?

Не хотите по-хорошему? Будем бить по кошельку!

Напомним, несколько раз мэрия столицы переходила на полный запрет оплаты бумажными или металлическими деньгами, но инициатива с треском провалилась. Конечно, есть люди дисциплинированные, заблаговременно позаботившиеся о приобретении пластиковой карты. Но оказалось, пассажиров гораздо больше, чем карт. Позже в мэрии ответили, что карты всё-таки доделали и хватит всем, но пользователи социальных сетей так и не могут их найти. Есть также иногородние, которые приезжают в столицу раз в несколько месяцев или реже. Зачем им покупать «Тулпар» за 50 сомов, чтобы проехать всего 2 раза?

Пользователи соцсетей долго подливали масла в огонь и требовали оставить наличную оплату проезда. Тем более это наше право. В Конституции прописано, что граждане могут использовать свою собственную валюту, а с введением карт оплаты у них перестали принимать деньги. По сути деньги — это сомы. Если в кафе и магазинах у нас есть варианты оплаты, то почему на транспорте нас их лишают? Тогда «милостивая» мэрия пошла на уступку и … Да! Оставила право оплачивать сомами проезд, но с одним ма-а-аленьким условием! Тариф для «бескарточных» смертных будет не 11 сомов, как сейчас, а 25! Не хотите по-хорошему переходить на безнал, мы сделаем так, что сами побежите искать и умолять продать вам карту.

Закон? Не, не слышали

По идее, у нас помимо мэрии есть ещё Бишкекский городской кенеш, который утверждает проекты постановлений. Так вот, он с радостью подхватил эту инициативу и понёс в массы. А именно: 18 октября сего года на сайте горкенеша вышел проект постановления о дифференцированной стоимости оплаты за пользование муниципальным общественным транспортом. Простыми словами: внесли предложение сделать не единый тариф в 11 сомов, а добавить ещё 25 для «наличных» пассажиров. Мол, хотели? Получите! А мэрия на радостях, не дожидаясь никаких общественных обсуждений, решила с 1 ноября и вляпать новый тариф.

Какой там регламент?! Какой там месяц обсуждений?! Никто об этом не знает, никто законов не читает, и так пройдёт. Тем более народ у нас богатый. Особенно многодетные семьи, да и военные пенсионеры, которым так и не выдают долгожданные льготные карты «Тулпар». А не нравится — езжайте на такси. Или пешком! Для ног полезно.

Не 11, а скоро будет 20

Но и это ещё не все сюрпризы для пассажиров. Мэрия не собирается отказываться от плана повысить тариф для всех пользователей транспорта. По словам и. о. вице-мэра по вопросам транспорта и строительства Максата Сазыкулова, нынешняя стоимость провоза пассажиров убыточная и не покрывает все расходы. Подсчитали, покумекали, таблицы нарисовали и поняли, что оптимальная оплата будет 19 сомов 80 тыйынов, округлили — получилось 20 сомов. Красивая цифра. А о пассажирах кто-нибудь подумал? Каково им оплачивать вместо 11 сомов целых 20? А если ещё в семье есть ребёнок, да не один? Общественный муниципальный транспорт потому и нужен, чтобы обеспечивать нужды малообеспеченным гражданам. Не у всех, в отличие от мэра и председателя горкенеша, есть собственное авто. Тем более население Бишкека постоянно увеличивается и заполняемость салонов автобусов и троллейбусов растёт. Почему бы не пойти навстречу горожанам и не сделать повышение тарифа более щадящим? Например, 15 сомов? Чего так задирать сразу?

Статистика — наше всё

В одном из интервью Максат Сазыкулов благодарит жителей, которые участвовали в соцопросе в поддержку повышения тарифов. К большому удивлению мэрии, более 55% горожан с радостью восприняли эту новость.

А всего 41% возмутились предлагаемой стоимостью. По словам и. о. вицэ-мэра, к последним, конечно, тоже придётся прислушиваться. Но, друзья, позвольте! Что за статистика, среди каких граждан проводился соцопрос? Тех, что постоянно сидят на сайте мэрии, или чиновники таки вышли на улицы города и опрашивали прохожих лично? Единственная статистика, которой можно верить, — это перепись населения, и то всегда бывает погрешность. А тут неизвестно, может, отвечали в основном те, кто передвигается по городу на авто. Им вообще всё равно. Надо спросить прямо в салонах троллейбусов и автобусов. Вот там действительно граждане, которые пользуются общественным транспортом. А если опрос проводился на сайте, то любой желающий да хоть с Гондураса, не обязательно горожанин мог его пройти. Это вообще не показатель.

Без телефона ты никто

Каждое муниципальное предприятие идёт в ногу со временем, и постепенно безналичный расчёт плотно входит в нашу жизнь. Но есть те граждане, у которых нет сенсорных сотовых телефонов с экраном. Ну есть такие люди, хоть представители мэрии в это не очень верят. Например, рабочие, сантехники, малообеспеченные граждане. Карта «Тулпар» также имеет своё приложение, которое можно скачать в сенсорный (!) телефон и там просматривать, сколько денег осталось на балансе карты. И всё! Больше вы нигде свой баланс не посмотрите. Хотите ездить на общественном транспорте? Покупайте айфон или смартфон! Нам просто не оставили других вариантов. А пополнить карту «Тулпар» можно в терминалах, которые находятся только в магазинах и банках, да и то там комиссия от 5 сомов и выше за каждое пополнение. Во многих странах терминалы пополнения и проверки баланса на карте расположены прямо на остановках, и никаких комиссий платить не надо. Но забота о горожанах в этом вопросе, видимо, не предусмотрена.

У нас всё новое

Да, позитивные моменты тоже присутствуют. Новые автобусы, закупленные в Китае, смотрятся красиво. Их много, и они на газу. Это, безусловно, радует. Но парк троллейбусов мэрия обновлять не спешит и не будет. А зря! Во-первых, этот вид транспорта наиболее экологичен, во-вторых, они вместительнее.

Новые автобусы греют душу, но невольно вспоминается экс-мэр Тюлеев со своими спасительными одноразовыми транспортными средствами, которые долгое время ржавели на стоянке. Остаётся надеяться, что нынешние автобусы не постигнет та же участь.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

Автор: -