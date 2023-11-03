Прямые контакты

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с представителями турецкой строительной компании Т&T Airports.

Они обсудили сотрудничество в строительной сфере, авиации, а также реализацию проектов по возведению социальных объектов и дорожной инфраструктуры.

Зампред Кабмина рассказал о значительных изменениях в законах страны, направленных на стимулирование притока прямых инвестиций.

По итогам встречи отмечена необходимость налаживания прямых контактов, в связи с чем решено образовать рабочую группу из числа представителей государственных органов и менеджмента компании Т&T Airports для детального обсуждения перспективных проектов.

Автор: