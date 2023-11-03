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Прямые контакты


Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с представителями турецкой строительной компании Т&T Airports.

 

 

Они обсудили сотрудничество в строительной сфере, авиации, а также реализацию проектов по возведению социальных объектов и дорожной инфраструктуры.

 

Зампред Кабмина рассказал о значительных изменениях в законах страны, направленных на стимулирование притока прямых инвестиций.

 

По итогам встречи отмечена необходимость налаживания прямых контактов, в связи с чем решено образовать рабочую группу из числа представителей государственных органов и менеджмента компании Т&T Airports для детального обсуждения перспективных проектов.

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Дата публикации: 15:58, 03-11-2023

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