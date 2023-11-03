Две тысячи метров над уровнем моря

Под председательством заместителя председателя Кабинета министров Эдиля Байсалова прошло очередное заседание межведомственной комиссии по инвентаризации перечня высокогорных, отдалённых и труднодоступных населённых пунктов.

Отметим, что в её состав вошли депутаты от восьми фракций Жогорку Кенеша, а также представители соответствующих государственных органов и Национальной академии наук.

На заседании они обсудили перечень населённых пунктов, их названия и количество проживающих граждан. Также установлено расстояние от районного и областного центров до сёл. Решено включить в состав высокогорных поселений только те, которые расположены на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Сейчас около 30% сёл из списка находятся ниже этой отметки, а часть поселений вообще не вошла в изначальный перечень. «Кабмин намерен предложить Жогорку Кенешу дополнить списки, утверждённые в 1990-е годы. Все изменения пройдут поэтапно. Мы должны убедиться, что предыдущие ограниченные платежи не сократятся. Необходимо посоветоваться с местными жителями и принять во внимание происходящие изменения в вопросах инфраструктуры, строительства новых дорог, климата, а также мнение международных и отечественных учёных», — сказал Эдиль Байсалов.

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