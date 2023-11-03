99 лет на посту

По случаю праздника органов внутренних дел в Министерстве внутренних дел состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, его заместители, председатель Совета генералов МВД, генерал-майор милиции в отставке Садырбек Дубанаев, председатель Совета ветеранов МВД полковник милиции в отставке Султанбек Жоошбаев, а также ветераны и личный состав МВД КР.

Торжество началось с исполнения гимна Кыргызской Республики. После сотрудникам центрального аппарата и приглашённым гостям продемонстрировали слайд-шоу, посвящённое Дню кыргызской милиции. С поздравительной речью выступил министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков. От имени личного состава МВД и от себя лично он поздравил правоохранителей, военнослужащих и ветеранов органов внутренних дел Кыргызской Республики с профессиональным праздником — 99-летием образования кыргызской милиции.

«Глубоко убеждён, что сотрудники органов внутренних дел, достойно продолжающие славные традиции предшествующих поколений, выполняющие сложные задачи в повседневной жизни, проявляя стойкость и мужество, достойны уважения общества. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел и Внутренних войск МВД, с честью преодолевающие все трудности и испытания, охраняющие правопорядок и мирную жизнь наших граждан, готовы выполнить любые возложенные задачи и, если понадобится, пожертвовать своей жизнью ради спасения людей. Страницы истории, архивные документы свидетельствуют, что работа милиции никогда не была лёгкой. Ежедневно, днём и ночью сотрудники милиции выходят на службу, обеспечивают безопасность жителей нашей страны. Служба в органах внутренних дел — непростой, зачастую рискованный и очень ответственный труд, требующий большого упорства, настойчивости. Благодаря ответственной службе сотрудников милиции жители городов и сёл могут спать спокойно.

Профессия милиционера очень ответственная и сложная, наша работа всегда на виду у населения. Каждый гражданин, столкнувшийся с неприятностью или бедой, обращается в милицию, и от того, какую помощь ему окажут, складывается мнение о сотрудниках и работе органов внутренних дел в целом.

Все сотрудники милиции давали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, поэтому каждый должен добросовестно относиться к своей работе, поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, расширять профессиональные знания, совершенствовать практический опыт. Милиция

всегда была и остаётся важной опорой государственной власти, защищает свою страну и свой народ, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие республики, в обеспечение стабильности в обществе. Мужественность, ответственность, профессионализм и самоотверженность, проявляемые в повседневной работе, — это качества, присущие сотрудникам органов внутренних дел», — сказал министр

внутренних дел.

Выступая на мероприятии, председатель Совета генералов МВД, генерал-майор милиции Садырбек Дубанаев подчеркнул:

«Работа в милиции связана с постоянным риском и опасностью. Требует мужества, решительности, трудолюбия и силы духа, по долгу службы нашим сотрудникам приходится сталкиваться с самыми опасными преступниками. Ваш труд заслуживает уважения, благодарности и поддержки. Каждый день вы вносите большой вклад в дело обеспечения мирной жизни страны», — сказал Садырбек Дубанаев.

Председатель Совета ветеранов МВД полковник милиции в отставке Султанбек Жоошбаев отметил:

«Ваш вклад в укрепление и совершенствование органов внутренних дел Кыргызской Республики, а также в обеспечение правопорядка и общественной безопасности заслуживает высокой цены. Опыт работы каждого из вас — это пример для подражания молодого поколения. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и всегда оставайтесь одними из добропорядочных и уважаемых людей. Искренне поздравляю кыргызскую милицию с 99-летием», — сказал он.

В честь праздника сотрудники, отличившиеся на службе высокими результатами, поощрены наградами от имени Президента, Кабинета министров, Жогорку Кенеша. Кроме того, ряду милиционеров досрочно присвоены очередные специальные звания, вручены ведомственные награды и медали.

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