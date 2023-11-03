В Оше отметили День милиции

В Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню милиции.

В церемонии награждения сотрудников милиции приняли участие мэр Оша Бакытбек Жетигенов, председатель городского кенеша Салман Назылбеков, начальник УВД города Марлис Асанов, руководители силовых структур, законодательных, судебных органов и органов исполнительной власти.

Градоначальник в своём поздравлении отметил вклад сотрудников органов внутренних дел в обеспечение порядка и безопасности как одной из основных составляющих развития всех сфер общественной жизни и наградил почётными грамотами мэрии города отличившихся сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, он выделил 150 000 сомов Управлению внутренних дел Оша. Также городской кенеш наградил отличившихся сотрудников внутренних дел.

Руководство Управления внутренних дел Оша за примерную службу и доблестный труд вручило ордена и звания ряду отличившихся сотрудников милиции. Руководители ряда силовых структур наградили сотрудников почётными грамотами и благодарственными письмами. Мероприятие закончилось концертом.

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