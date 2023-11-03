Афганистан с нами, или талибы сами?

Эту страну называют непокорённой, самой свободной, а ещё «кладбищем империй». За то, что она за всю историю человечества подвергалась наибольшему числу военных действий. Начиная с Александра Македонского вплоть до наших дней.



Долгих 20 лет США с союзниками содержали свой военный контингент на территории Афганистана. Но в феврале 2020 года подписали с главами «Талибана» (непризнанного движения в Кыргызстане) так называемое Дохийское соглашение, в котором говорится, что коалиция выведет свои вооружённые силы из страны, а талибы предоставят коридор и не будут атаковать. С чем связан столь резкий уход США? В официальных источниках главной причиной называют усталость и отсутствие мотивации военных сил не только Штатов, но и их союзников. За затяжной 20-летний период пребывания в Афганистане было потрачено колоссальное количество средств, а главное — погублены тысячи жизней. К тому же сказались отсутствие мотивированности у официальной армии Кабула и коррумпированность власти. Многие местные жители поддерживали главарей движения талибов. Но… возможно, не всё так однозначно и просто. Давайте взглянем на событие с другой стороны.

Думали ли американцы, что, вторгшись в страну после теракта 11 сентября 2001 года «Несокрушимой силой» для искоренения терроризма и радикализма, застрянут в Афганистане на долгих 20 лет? Главным врагом для американцев тогда стал Усама Бен Ладен, которого талибы прятали в Афганистане и отказывались выдать США и НАТО. Сила действительно обещала быть несокрушимой, и многие эксперты наивно думали, что операция по уничтожению террористической группировки пройдёт быстро и безболезненно. Усаму Бен Ладена уничтожили только через 10 лет, и это обстоятельство несильно повлияло на «Несокрушимую силу», которая явно затянулась.

Неужели американцы и генералы НАТО так просчитались? Кажется, будто самая высокооснащённая и многочисленная объединённая армия в мире постепенно начала уступать группировке «Талибана». Или это только видимость? Во-первых, американцы имеют стратегию просчитывания своих шагов на 10 лет вперёд.

Во-вторых, столь долгое пребывание в афганской стране не прошло даром. Официальная информация, подаваемая США, может вовсе не отображать реальные события. Как говорится, «мавр сделал своё дело, мавр может удалиться», оставив ближайшим крупным мировым игрокам — Китаю и России — расхлёбывать «заваренную кашу» с талибами. А за 20-летний период пребывания контингента США в Афганистане «Талибан» достиг (на минуточку!) своей максимальной численности.

Многие политические эксперты рассуждают о так называемом «позорном капитулировании США»: мол, побросали технику на $7,2 млрд и убежали. Даже спецпредставитель Штатов выразил мнение, будто контингент «просто передал новому правительству своё лучшее вооружение и технику». Но не будем забывать о Дохийском соглашении годом ранее. И к тому же, зачем оставлять свои самолёты, средства связи, ракеты и многое другое, зная, что оно попадёт к врагам? Не лучше ли было его уничтожить перед своим отбытием? Согласитесь, нелогично получается?

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Всем странам Центральной Азии остаётся налаживать отношения с новым руководством Афганистана.

Какую стратегию, какие цели необходимо выработать региону и, в частности, нашей стране для того, чтобы Афганистан стал партнёром, а не противником? В этом разбирались участники круглого стола «Роль Центральной Азии в процессах урегулирования ситуации в Афганистане», организованного Центром экспертных инициатив «Ой Ордо».

Политолог и руководитель центра Игорь Шестаков считает, что Кыргызстану повезло с присутствием на своей территории военного контингента России, это положительно влияет на безопасность страны. По его словам, на сегодня нет никакой альтернативы ОДКБ в вопросах обеспечения региональной безопасности ЦА. Афганская проблема в течение всего 2023 года звучала на всех площадках различных саммитов. Россия и Китай также не обходят стороной афганский вопрос и наиболее заинтересованы в сохранении стабильности во всём регионе.

— Тема обсуждения Афганистана — это не некая дань актуальности, она жизненно важна для всех государств ЦА. Ведь затрагивает целый ряд сфер — от обеспечения безопасности, сохранения светского характера соседних стран, заканчивая социально-экономическими и транспортно-логистическими перспективами региона. Афганистан всё еще остаётся убежищем для значительного числа представителей международных террористических организаций, таких как ИГИЛ и Аль-Каида (запрещённые в КР). По данным ООН, сейчас там сконцентрировались более 10 тысяч боевиков, которые не будут сидеть сложа руки, — считает Шестаков.

А системный аналитик Бактыбек Саипбаев считает, что все сценарии давно известны и описаны в книге Бжезинского «Великая шахматная доска». Просто сейчас стратегия дополняется новыми конкретными деталями. Так, на территории Афганистана есть группировки, которые «Талибан» не контролирует. В их составе не только арабы, но и множество выходцев из Центральной Азии. Они придерживаются радикальных экстремистских взглядов. Самое известное — Исламское движение Узбекистана, которое ставит цель создать в Фергане халифат. По его словам, разработан даже фантастический сценарий захвата:

— Одна группировка прорывается через Туркменистан и захватывает районы, богатые углеводородом. Вторая идёт через Узбекистан в Фергану и основывает халифат. Третья группировка свергает власть в

Таджикистане и создаёт «Великий Таджикистан». Но всё сводится к подрыву и дестабилизации всего региона. На северо-западе Китая и юге России возникнет опасная зона конфликта.

По словам аналитика, нынешняя борьба с криминалитетом в Казахстане и Кыргызстане началась почти одновременно и вовсе не случайна. Часто именно криминальные структуры связаны с радикальными группировками. Нельзя забывать и про наркотрафик, который с приходом талибов, к сожалению, не сократился.

Главный специалист Минобороны Кыргызстана Закир Тиленов обозначил ситуацию внутри самого Афганистана:

— Прошло два года, как талибы взяли власть в стране. Было много обещаний. Но на деле всё оказалось не так, как обещала группировка. В экономическом плане ситуация в Афганистане только ухудшилась. Да, положительные сдвиги тоже имеются, например, сократилось почти на 70% количество терактов в стране. Но на фоне возникновения новых проблем это мизер. Без внешней помощи новому руководству страны не справиться…

Выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Садыр Жапаров отметил необходимость рассмотрения вопросов безопасности и стабильности во всей Центральной Азии в фокусе Афганистана. Из-за отсутствия согласованной позиции мирового сообщества народ Афганистана испытывает трудности и начинающийся гуманитарный кризис. Более 50% населения страны голодает из-за внутренних противоречий между управляющими кланами правительства «Талибана».

Глава нашей страны отметил, что Кыргызстан заинтересован в мирном и стабильном Афганистане, призвав продолжить оказание гуманитарной и экономической помощи народу.

— Кыргызстан и Казахстан не граничат с Афганистаном, но, несмотря на это, Бишкек и Астана внимательно наблюдают за ситуацией. Укрепление межрегионального сотрудничества между странами ЦА позволит использовать общий потенциал для стабилизации ситуации в Афганистане, — отмечает Закир Тиленов.

По его словам, если сегодня не начать оказывать гуманитарную помощь стране, то в поисках лучших условий жизни часть населения может стать беженцами. Куда хлынет их поток, мол, догадайтесь сами.

В словах эксперта есть соль, ведь на сегодняшний день население Афганистана насчитывает более 43 млн. По оценкам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, почти половина жителей страны на грани острого голода. Это связано не только с глубоким экономическим кризисом, но и с засухой.

В 2022 году стране был доставлен беспрецедентный объём гуманитарной помощи. Это немного улучшило ситуацию, но подобное явление имеет временный характер. Следовательно, в 2023 году ситуация вновь обострилась. Основной упор власти «Талибана» стали акцентировать на восстановлении сельского хозяйства в стране, которое за время войны было практически уничтожено. Дабы возродить важнейшую отрасль, необходима вода. Её не хватает, а в это время мимо протекает река Амударья. Талибы приходят к решению о строительстве ирригационного канала Коштепа, который будет забирать более трети от основного источника Амударьи. Это больно ударит по фермерам соседнего Узбекистана и других стран региона.

— Мы говорим, что вода дороже золота, значит, на фоне распределения водных ресурсов может начаться военный конфликт, который будет разворачиваться неподалёку от нас, — отмечает эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев. — Поэтому нам крайне важно обеспечить свою безопасность, в том числе за счёт тех объединений, в которых предусмотрена защита наших национальных интересов. Прежде всего это Организация Договора о коллективной безопасности.

Ветеран спецслужб Нурлан Досалиев считает, что опасения насчёт нападения на соседние страны движения «Талибан» беспочвенны. Сегодняшние талибы крайне разобщены. Есть пропакистанские, проиранские и даже прокитайские талибы. У них нет единого командования. И каждый тянет одеяло на себя.

С ним согласен эксперт по вопросам безопасности Динмухамед Алмамбетов. Он напомнил, что в 2024 году в Таджикистане запланированы выборы Президента. В связи с этим соседняя страна может столкнуться с мятежом и дестабилизацией, подогреваемыми афганскими группировками, которые имеют свой электорат в приграничных областях Таджикистана и Афганистана.

— Таджикистан является эдакой буферной зоной между нами и Афганистаном, — рассуждает эксперт. — Но в любой момент мы можем её лишиться. Центральная Азия рассматривается как территория для подхода к границе России. Соответственно планируется начать конфликт в Таджикистане, постепенно перенести его в Кыргызстан и Казахстан. У нас есть наиважнейшая задача — обеспечение безопасности за счёт повышения обороноспособности, а для этого необходима слаженная межгосударственная работа.

Все эксперты признали, что залог безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе — мир. Мир в Афганистане! Он достижим гуманитарным путём, путём переговоров, сотрудничества и взаимодействия. И кто бы ни критиковал «Талибан», на сегодняшний день он является руководством Афганистана и с ним придётся договариваться, сотрудничать, помогать и уступать. Безусловно, талибы хорошо научились держать оружие, но, чтобы сохранить власть и спокойствие в стране, необходимо научиться выстраивать экономику, опираясь на создание государственной структуры. А кто как ни ближайшие соседи могут и должны в этом помочь?

Дарья НЕСТЕРОВА.

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