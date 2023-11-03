Кадры решают всё

1 ноября — профессиональный праздник нашей милиции — основной ветви правоохранительной системы страны, более 30 лет назад вставшей на путь независимости.

Непрост и труден оказался избранный маршрут. И сегодня неблагополучно во всех сферах молодого государства. Тяжело народу, ожидающему перемен к лучшему. Но некоторые уже проявились в укреплении дружбы с Российской Федерацией: открытие новых производств, школ, больниц, решении других важных дел.

Но сколько ещё непростых дел на пути обновлений! Это, прежде всего, размывание определённой категорией людей прогрессивной общественной морали, всеядная коррупция, разноликая (от бытовой да организованной) преступность.

И на переднем крае борьбы с мутирующим, принимающим всё более изощрённый и жестокий облик злом, наши органы внутренних дел — милиция. Как сильнейший импульс для них объявленная в основных направлениях развития страны — цифровизация общественных отношений. Новация внедрения во всех службах МВД, территориальных и линейных подразделениях. Её простор позволяет использовать современную технику, более эффективные приёмы позитивного влияния на людей, обеспечивать их личную и имущественную безопасность, поддерживать правопорядок.

Проводя многоцелевую работу, МВД не забывает проверенный временем лозунг: «Кадры решают всё!». И реализация этого требует комплексного подхода. Но, конечно, в авангарде действий — кадровики и те, кто в советское время назывались, оставив о себе добрую память, «замполиты». Сегодня среди их последователей немало уважаемых офицеров, наладивших в коллективах здоровую обстановку, не терпящих морально и профессионально непригодных и помогающих достойным сотрудникам полностью раскрыть свои деловые способности. Так создаётся залог высоких результатов в борьбе с преступностью, осуществляется обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка.

Однако проблема чистоты милицейских рядов стоит особенно остро и требует решительных мер с обязательным укреплением служб по работе с личным составом, повышения их авторитета,

изучения рассмотрения опыта специалистов.

— Равнение на лучших, находящихся в строю и ушедших в иной мир, добрая память о которых жива и поныне!

…Двадцать лет (1972-1984 гг.) кадровую работу в МВД Киргизской ССР возглавлял видный общественный деятель и писатель, полковник внутренней службы Сагын Наматбаев.

Родился он в 1933 году в селе Чон-Арык Фрунзенской области. Великая Отечественная война — жёсткий воспитатель — отметила его детство и юность. Учился в школе, вместе с взрослыми работал, приближая Победу. Любил читать, особенно о прошлом, ища его отголоски в настоящем, писал стихи.

Поступил на исторический факультет Киргизского государственного университета. Как комсомолец активно участвовал в военно-политических событиях.

В 1956 году С. Наматбаев получает диплом о высшем образовании. По распределению уезжает в Ош, где преподаёт в школе-интернате. В комсомольской организации областного центра его признают лучшим пропагандистом. В 25 лет (1958 г.) возглавил лекторскую группу Ошского обкома ЛКСМ. Толковый, современно мыслящий, уверенно шагающий и признанный вожак молодёжи.

В 1961-1965 гг. — секретарь, затем первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии. Избрание депутатом Верховного Совета СССР укрепляет его связь с молодёжью и народом. В этот период рождается первая книга молодого автора «Два мира — две юности». В 35 лет оказался на руководящей партийной работе. В 1968-71 гг. — заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КП Киргизии. Выкраивает время для создания новой книги «22 дня в стране чудес». В 1971-72 гг. стал секретарём Иссык-Кульского обкома партии.

В 1972 году Сагын Наматбаев по решению ЦК КП Киргизии назначен заместителем министра внутренних дел по кадрам. Специфику работы осваивает в решении поставленных обществом правоохранительных задач. Главные из них определены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 года «Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбы с преступностью». Это предупреждение и раскрытие преступлений и других антиобщественных действий, быстрое и полное их раскрытие и расследование, активное участие в устранении причин правонарушений.

Оперативная обстановка в республике, как и во всём Союзе, сложная. Каково время, такова и преступность! Покончено с послевоенным бандитизмом, в прошлом и некоторые другие виды криминала. Но всё больше латентных (скрытых) фактов незаконного обогащения, вроде появления на госпредприятиях подпольных цехов по изготовлению дефицитных товаров.

Прогрессирует то, что впоследствии назовут организованной преступностью. В милицейских сводках таинственные убийства и кражи, особенно растёт хищение автомашин. Многие злодеяния — дело рук рецидивистов и разболтанных подростков. Всё больше жертв на счету замаскировавшихся распространителей наркотиков. И это ещё не вся изнанка жизни.

Но огромная страна открывает наступление на всё, что мешает развитию социализма. В борьбу с преступностью включаются партийные, советские органы, нацеливая на это трудовые коллективы и общественность. В ходу термин «социальная профилактика» с масштабной программой. Укрепляются добровольные народные дружины, вновь создаются Советы профилактики на предприятиях и в организациях, опорные пункты правопорядка по месту жительства населения.

В МИД СССР и его местных органах структурные изменения. В нашем республиканском министерстве большая часть этой работы ложится на Сагына Наматбаева и его подчинённых. Создание и укомплектование небывалых ранее в милиции штабных подразделений. К примеру, создание в уголовном розыске профилактической службы с включением в неё участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Требуются достойные кадры для усовершенствованной системы оперативно-розыскных учётов, для вновь формируемых подразделений по принудительному лечению алкоголиков и наркоманов, оказанию содействия в трудоустройстве людям, освобождённых из мест лишения свободы.

Трудно перечислить все новшества, требующие огромных усилий в подборе, расстановке, обучении и воспитании кадров. Но всё, что делается — эффективно. И это подтверждают положительные

результаты состояния правопорядка в республике.

В наплыве дел Сагын не забросил и литературную работу. В 1982 году выходит его книга «Незабываемые встречи». Увлечение историей реализуется теперь в сфере нашей милиции. О её становлении и развитии полковник рассказал в изданном в 1984 году документальном исследовании «Оправдывая доверие».

Горбачёвская перестройка. Полковник Сагын Наматбаев отправлен в отставку, но его многогранные дарования и далее раскрываются. В 1984-1985 гг. он — ответственный секретарь Главной редакции института истории партии при ЦК КП Киргизии по изданию полного собрания сочинений В. И. Ленина на кыргызском языке.

В 1985-1988 гг. — главный редактор газеты «Кыргызстан маданияты», а в 1988-1994 гг. — директор издательства учебников «Ленина». За заслуги ему вручён знак «Отличник народного собрания».

Под пером Сагына Наматбаевича по-кыргызски зазвучала жемчужина русской истории «Слово о полку Игореве». Его литературные переводы знакомят коренных жителей с яркими произведениями В. Шукшина, Т. Кайыпбергенова, Р. Ибрагимбекова, Ю. Борина, К. Дайла, Г. Робина, А. Кристи, А. Тишкова и других популярных авторов ближнего и дальнего зарубежья. Эти переводы служат сближению и дружбе народов.

В 1995 году С. Наматбаев избран председателем Совета ветеранов МВД. Деятельность общественной организации он ведёт, как и его предшественник, в русле поддержки обретённой

республикой независимости. Направляет в местные органы внутренних дел активистов-отставников. Встречаясь с личным составом, они разъясняют вопросы демократизации правопорядка в свете национальных лозунгов «Кыргызстан — наш общий дом» и «Кыргызстан — страна прав человека».

В то же время с болью видит, что независимость — сама по себе ещё не панацея от всех бед. Оторвана от насущных нужд народа политика Президента А. Акаева. Безоглядная перестройка по зарубежным образцам экономики и разбазаривание госимущества провоцирует деструктивные социальные процессы: резко падает жизненный уровень населения, гремит выстрелами криминальная «революция» с распространением её блатной романтики.

Истоки многих нынешних «сюрпризов» ещё более 30 лет назад сформулировал великий кыргызский писатель Чынгыз Айтматов в обращении к сотрудникам милиции:

— Есть люди душевно слепоглухонемые, которые не понимают, что нет выше счастья, чем быть Человеком. Иные из них по этой причине агрессивны. По роду службы вам приходится часто сталкиваться с ними. Но гораздо опаснее те, кто хочет навязать другим своё восприятие жизни, как волчья яма, где смещались грязь и звериные инстинкты. Есть среди них и «теоретики», и «философы», оправдывающие своё существование «по закону джунглей». Меня беспокоит влияние идеологии «красивой жизни» — явление опаснейшего. Это мировоззрение античеловечно. Оно презирает людей, растлевает души.

Так, видно, оно и есть! Сложившуюся ситуацию обостряет расхлябанность брошенных на выживание сил правопорядка. Из-за лимита на бензин на «приколе» милицейский автотранспорт.

Прервано обеспечение сотрудников форменным обмундированием. Заморожена и без того нищенская заработная плата. Что уже говорить о пенсионерах ведомства!

Руководимый С. Наматбаевым Совет включается в оздоровление обстановки. Главное — сохранить в коллективах ОВД патриотический дух, не подводивший в самые трудные времена, а также стремиться достойно, преодолевая невзгоды, укреплять общественный порядок и бороться с преступностью.

Это красной нитью проходит в опубликованном ведомственной газетой обращении аксакалов к молодым коллегам. Заслуженные ветераны на местах в беседах доводят свой призыв до личного состава. Встречаются с руководителями областей, городов и районов, требуют неотложной помощи милиции. В Жогорку Кенеш от имени Совета ветеранов — частицы гражданского общества — уходят предложения об улучшении социальной защищённости бойцов правопорядка. Председатель Совета ветеранов лично предпринимает неожиданный и смелый шаг.

Ноябрь 2001 года. В актовом зале МВД торжественное собрание в честь Дня кыргызской милиции. На трибуне Сагын Наматбаев. В конце короткого выступления обращается к сидящему в президиуме премьер-министру К. Бакиеву:

— Многие недостатки в сфере правопорядка, на которые сегодня справедливо указывалось, связаны с провалом обеспечении милиции. Об этом всем хорошо известно. Однако воз и ныне там. Я отказываюсь от персональной пенсии и нового полковничьего мундира до тех пор, пока сотрудникам МВД не увеличат оклады, а ветеранам пенсии до нормального прожиточного уровня, пока весь личный состав не обеспечат форменным обмундированием…

Прогремело, вызвав тишину в зале, принципиальное выступление вожака ветеранов. Обрело общественный резонанс и, как показало дальнейшее, сдвинуло с мёртвой точки застарелые проблемы милиции.

Ветераны МВД как всегда отзывчивы на беды сограждан. Собирают средства для помощи пострадавшим от наводнений и оползней жителям Ошской и Джалал-Абадской областей. Везут подарки в подшефный Краснореченский дом-интернат для детей-инвалидов.

Всегда злободневно для полковника укрепление памяти о славном прошлом органов внутренних дел. Готовит материалы для «Энциклопедии милиции Кыргызстана», участвует в реставрации музея МВД и пополнении его интересными экспонатами, организует сопровождение экскурсий по нему ветеранами, рассказывающими о далёких событиях.

Дела… Дела… Убыстряющееся время в ускользающих годах. Сагын Наматбаевич живёт в постоянном творческом напряжении. И не выдерживает сердце! Днём 28 декабря 2002 года на рабочем месте после очередного избрания председателем Совета ветеранов умирает прямо на руках ошеломлённых товарищей.

Память об одарённом, благожелательном и твёрдом, отмеченном многими наградами Родины, полковнике внутренней службы Сагыне Наматбаеве бережно хранят милиционеры. Имя его носит Центральный музей истории МВД Кыргызской Республики, в создание и совершенствование которого он вложил частицу своей большой души.

Юрий ЗАЙЦЕВ.

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