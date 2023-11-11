Канатбек ТАЗАБЕКОВ: «На войне как на войне…»

26 октября страна торжественно отметила День чествования и памяти воинов Баткена, более двадцати лет назад отстоявших её целостность, независимость и достойно выполнивших воинский долг. Многие из них по-прежнему в строю и продолжают честно и самоотверженно служить, передавая свой бесценный боевой опыт молодому поколению защитников Отечества.

Один из них — полковник Канатбек Тазабеков — старший преподаватель кафедры огневой подготовки Военного института Вооружённых сил КР имени Героя Советского Союза К. Усенбекова. Биография нашего героя типичная для тех, кто принял решение связать свою жизнь с армией. С детства мечтал стать военным. После окончания школы в селе Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области поступил в Высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО в Днепропетровске. Окончив его в 1995 году, служил командиром взвода в Кой-Ташском мотострелковом полку (сейчас бригада).

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2000 год… Никто и предположить не мог, что после сокрушительного прошлогоднего поражения боевики Исламского движения Узбекистана вновь предпримут попытку прорваться в Баткенскую область на этот раз через перевал Торо. Оперативная обстановка была сложной. Когда передовые отряды моджахедов появились на нашей территории у старой мечети в местечке Мазар, первыми их встретили бойцы шестого отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Кой-Ташской мотострелковой бригады под командованием майора Жылдызбека Субанбекова. В боестолкновении с превосходящими силами противника погибли четыре офицера, одиннадцать солдат и сержантов, сражаясь до последнего. В дальнейшем здесь развернулись ожесточённые бои с пытавшимися прорваться идушниками, и командование Южной группировкой войск (ЮГВ) приняло решение выставить у Мазара дополнительный блокпост.

Старшим назначили капитана Канатбека Тазабекова. Более двух месяцев его бойцы не только держали оборону, отразив около десятка атак, но и сами преследовали моджахедов, не давая им закрепиться на выгодных позициях. Уничтожили более двадцати «воинов Аллаха», как они себя называли, при этом на счету Канатбека двое из них, ещё одного вместе с ребятами взял в плен. Но главная заслуга командира в том, что в боевой обстановке ему удалось сохранить личный состав блокпоста и обойтись без потерь. Бои на Мазаре — далеко не единственный пример стойкости и мужества наших военнослужащих. По словам полковника, уроки Баткена 1999 года не прошли даром. Учась на ошибках, армия и силовые структуры стали более подготовленными, чтобы дать достойный отпор террористам. В войсках преобладали боевой дух и чувство мести за погибших товарищей. Именно в начале второй баткенской кампании в войсковых подразделениях родился новый боевой клич: «Ата- Журт!» — «За Родину!».

Как тогда говорили автору этих строк в штабе ЮГВ, о бесстрашии капитана Тазабекова и его ребят ходили легенды. Подразделение считалось самым результативным по количеству уничтоженных боевиков.

Встречались в их военных буднях и казусные происшествия. Например, как-то на своём блокпосту приютили немецких туристов, которые оказались прямо в центре боевых действий, а позже измождённых американских альпинистов, сумевших сбежать из лагеря боевиков, где их держали в заложниках. В прямом смысле тазабековцы спасли иностранцев от неминуемой гибели и на присланном за ними вертолёте переправили в Баткен. А ещё они взяли в плен первого с начала второй баткенской кампании боевика Исламского движения Узбекистана. Вот как об этом рассказывал Канат Тазабеков военному журналисту Александру Киму.

«Мы его заметили в бинокль. Сначала думали, что это заблудившийся местный житель, а когда он приблизился, увидели за плечами автомат. Решили брать живым, хотя можно было, не церемонясь, всадить в него очередь. Мы видели, как эти выродки расправлялись с нашими ребятами, попавшими в их руки. Но желание взять языка возобладало над чувством мести. Ничего не подозревая, бандит спустился к реке, а потом, видимо, почувствовав опасность, нырнул под мост и затих. Мои солдаты попытались было рвануть за ним, но я не пустил: может полоснуть из автомата. Пока решали, что делать с боевиком, он выскочил с другой стороны моста и укрылся в зарослях. Я швырнул туда гранату, тогда он припустился бежать по склону. Догнали, повалили, стали вырывать оружие, а он вцепился в него мёртвой хваткой, словно его парализовало. Пришлось слегка встряхнуть, чтобы привести в чувство. Экипирован террорист был основательно — семь полных магазинов от АК, куча патронов китайского производства рос-

сыпью и два самодельных ножа на поясе. Притащили его на блокпост, допросили, и он, не упираясь, сразу назвал места скопления боевых «пятёрок» бандформирований, их численность и вооружение.

Потом я доложил по связи командующему ЮГВ и получил приказ передать пленного офицерам контрразведки, которые прибудут на вертолёте. Больше своего «крестника» не видел. Позже узнал, что на судебных процессах в Оше Руслан Абдулин по кличке Хамза категорически отрицал своё участие в расстреле наших солдат и офицеров, взятых в плен. Мол, приехал в Таджикистан, чтобы получить религиозное образование, а не как наёмник. Случайно попал к боевикам, готовил им еду, пас баранов, в нападениях на блокпосты не участвовал, оружие против солдат не применял».

Но своё слово сказала баллистическая экспертиза его оружия. Ствол автомата был полностью забит пороховым нагаром. Так бывает, когда из него ведут систематический огонь. Достаточно доказательно о его деяниях рассказали многочисленные свидетели. Абдулина приговорили к высшей мере наказания, но так как в Кыргызстане действует мораторий на смертную казнь, ему назначили пожизненное лишение свободы.

Кстати, такая же участь постигла другого боевика ИДУ Равшана Шарипова, уроженца таджикского города Исфара, объявленного на родине в розыск за убийство сотрудника правоохранительных органов. Его захватили сапёры управления инженерных войск Министерства обороны в районе перевала Буз-Тоз.

За взятого в плен боевика Канатбека наградили медалью «Эрдик» с присвоением внеочередного майорского звания. Находясь на передней линии боевых действий, личный состав его блокпоста в местности Мазар умело и мужественно отбивал атаки вооружённых формирований ИДУ, нанося им значительные потери. Так продолжалось до последней войсковой операции: в середине октября правительственные войска выдавили террористов через пограничный населённый пункт Ходжа-Ачкан в Джергетальский район Таджикистана. И здесь тоже нашлась работа для подчинённых майора Тазабекова. После нанесения бомбовых ударов по отступающим скоплениям боевиков обоновцы вместе с разведчиками и спецназом приступили к зачистке труднодоступных ущелий, где скрывались разрозненные группы боевиков. Другими словами, очищали путь наступающим войсковым подразделениям.

По неизвестным причинам до сих пор воинам-баткенцам не присвоен статус участников боевых действий, говорит полковник Канатбек Тазабеков. По его мнению, это на руку так называемым стратегам, заявляющим, что тогда нашей армии противостояла жалкая кучка бандитов. На самом деле это были вооружённые до зубов и хорошо подготовленные многочисленные отряды боевиков, усиленные иностранными наёмниками, что подтверждали данные армейской разведки, радиоперехваты и показания пленных. По заключению экспертов в сфере безопасности, в 1999-2000 годах в горах Баткена проводились широкомасштабные войсковые операции по уничтожению противника с применением боевой силы и техники. Проще говоря, шла война со всеми её атрибутами и последствиями, делает вывод Канатбек Касымбекович.

Дополним слова профессионала военного дела. Огромных усилий стоило дать врагу жёсткий отпор и обратить его в бегство. Решающую роль в этом сыграли массовый героизм и мужество военнослужащих в погонах разных родов войск, силовых структур и мирных граждан. А в целом вся страна достойно выдержала жёсткое испытание войной.

По данным Министерства обороны, в баткенских событиях 1999-2000 годов погибли 54 военнослужащих, около 150 получили ранения различной степени тяжести, 26 воинов-баткенцев удостоены государственных боевых наград посмертно.

Сергей СИДОРОВ.

Автор выражает искреннюю признательность военному журналисту Александру Киму за помощь в подготовке материала.

Фото Любови БОРИСЕНКО и из семейного альбома Тазабековых.

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