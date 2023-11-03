Грани обмана

Принимать желаемое за действительное, лгать себе, окружающим, чтобы ни в коем случае не принять болезненную правду, для некоторых из нас иногда такой путь видится спасительным. Не желая признаться себе или кому-либо в чём-то, люди живут, словно черепашки, прячась в панцирях, понимая при этом, что есть вещи, о которых молчать нельзя…

Не призываю, разумеется, рассказывать всегда всем и обо всём. Хочу порассуждать о вредоносной неправде, которая портит жизнь не только её укрывателю, но и другим. На мой взгляд, сложнее всего признаваться в неприятном самому себе. Жить в иллюзиях или учиться быть искренними со своим внутренним человеком?

Другие виды обмана — когда люди придумывают себе несуществующую любовь, приписывают окружающим превосходные качества, которыми они, увы, не обладают, сочиняют себе дружбу, убеждают себя в чьём-то «добром» отношении и т.д. Часто это происходит по невесёлым причинам: от одиночества, неуверенности, нежелания видеть истинную палитру реальности, краски которой далеко не всегда ярки и прекрасны. Ложь, если ей позволить, способна проникнуть в душу так глубоко, что с годами всё сложнее будет отличать её от правды. Обман, действуя в тандеме с иллюзией, может казаться алмазом, но как ни ограняй обломок бетона, бриллиантом он не станет. Столкновение с реальностью неизбежно и более болезненно, если ваша настоящая жизнь сильно отличается от выдуманной…

Одежды лжи притягательны, кажутся лёгкими, порой невероятно красивыми. Правда же скромна, часто неприветлива, может причинить сильную боль, как хирург, который должен сделать операцию, иначе пациент умрёт… Если вы любимы, это чувство не нужно выпрашивать — сочинять, постоянно подталкивать человека к каким-то шагам, ведь по-настоящему сильное, реальное чувство само и научит, как вести себя с объектом страсти нежной, и смелости добавит. Когда вы действительно друг для кого-то, поймёте это только в периоды испытаний, но не за пиршественным столом, где весело и беззаботно. Коль вы нужны кому-то, вас непременно найдут! Бывают ситуации когда из-за лжи, которую человек укрывает в сердце, страдает кто-то.

Найдите в себе смелость осветить эту темноту, иначе яд обмана будет разъедать и вас…

Не хочу выступать в роли надоедливого советчика. В прошлом я и сама нагромождала в душе множество иллюзорных замков. Они рушились со временем один за другим, стёкла несуществующих окон разбивались на мелкие осколки, я вынимала и вынимала их из сердца, но однажды надоело зализывать раны. Учусь говорить правду себе, прежде всего. Разбираю завалы душевные и удивляюсь, как же я умудрилась понастроить внутри себя целый город из иллюзий?.. Истина разрушает его до сих пор… Болезненный процесс. Теперь внутри моего душевного царства освободилось много места для любви, прощения, позитивных мыслей и забытой мечты…

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.

Р.S Все снимки аллегоричны.

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