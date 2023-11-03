Все под одним небом…

Так называется новое персональное собрание живописных работ Нинель Феденко, необычной художницы из Бишкека, которая взяла кисть уже на восьмом десятке жизни. Свою экспозицию, в которой около 40 работ, автор представила в столичной галерее «Дубовый парк».



Это уже её четвертая выставка, где она, не имеющая специального художественного образования, собрала очень личные композиции, проникнутые душеным теплом и жизненным оптимизмом. Говоря об увлечении изобразительным искусством, скромно замечает, что непрофессионал и не стремилась им быть, а берёт в руки кисть, когда чувствует душевный подъём. «В моих работах всё ясно, что чувствую и вижу, то и пишу», — рассказала нам Нинель Феденко.

Направление, в котором она создаёт свои сюжеты и композиции, можно отнести к наивному искусству. К нему в своё время обращались многие авангардные живописцы: Пабло Пикассо, Робер Делоне, Кандинский, Бранкуси. Интерес к творчеству самоучек проявлял и знаменитый Марк Шагал. Любой художник, взявший в руки карандаш или кисть, начинает просто изображать на листе то, что видит вокруг себя, не подчиняясь законам логики и живописи. Наивное искусство, как правило, оптимистичное по духу, жизнеутверждающее, многоплановое и разнообразное, что и передаёт новая экспозиция Нинель Феденко.

Напомним, что серьёзно заниматься живописью Нинель Александровна начала после 70 лет, взяв кисть после посещения одной художественной выставки в Германии, где Феденко гостила у одной из своих дочерей. Посетив экспозицию картин Винсента Ван Гога, почувствовала в душе какой-то вдохновенный поворот.

До этого Нинель Александровна перепробовала немало профессий: трудилась в школе преподавателем, работала бухгалтером, экскурсоводом и на телевидении. В общем, профессии не столь близкие к творчеству художника, хотя о живописи и рисовании мечтала ещё с юности. Сегодня в её коллекции не одна сотня произведений. Некоторые из них она считает удачными и интересными, другие нравятся ей меньше. Все они основаны на личных переживаниях, многие обращены в воспоминания о прошлом, к памяти детства и юности, временам студенчества, к близким людям, совершённым путешествиям.

Её почитатели отмечают уникальную самобытность и интуитивную красочность работ. Это вызвано не благодаря специальному образованию и не чётко проработанной композиции.

Здесь на первом плане душа автора, её мировосприятие, которое она изображает так, каким хочет его видеть, чувствует, не руководствуясь никакими канонами. Зрителей подкупают внутреннее обаяние автора, интуитивно подобранные краски, внушающие покой и другие добрые чувства. Художник творит «как хочется», не думая о том, «как надо». Она доброжелательна и постоянно ищет вдохновение. После тяжёлого недуга, от которого её излечил знаменитый наш хирург Эрнст Акрамов, Нинель Александровна полюбила жизнь во всех проявлениях и благодарна, что может заниматься любимым делом — рисовать. Поэтому тематически в творчестве она себя не ограничивает.

Когда-то внук посоветовал ей рисовать только то, что подсказывает сердце. Это творческое кредо Феденко исповедует и по сей день. А начинала она с того, что просто старательно копировала картины классиков живописи, но скоро стала их как бы дополнять деталями или изображением каких-то знаковых предметов. Так вышло со знаменитым «Чёрным квадратом» Каземира Малевича, куда она добавила поломанные розовые очки, как бы намекая этим, что нельзя всю жизнь видеть только в одном цвете.

Один из любимых авторов Нинель Александровны — А. Босхарт, который одним из первых живописцев-мужчин стал изображать на полотнах цветы. Он и вдохновил её. И одна из любимых работ художницы в экспозиции — это «Белые маки», которую она создала на одном, что называется, дыхании, когда кисть, словно завороженная какой-то неистовой магией, без остановки водила её руку по холсту. Впечатляют и другие её яркие работы: «Музыка дождя», «Звёздное небо», «Лебединый залив», «Принц Лилия», «Подсолнух», «Дорога к храму». Также одной из близких стала для неё и тема крито-микенской цивилизации. Прежде чем приняться за создание целого цикла картин по ней, Нинель Александровна погрузилась в историю и прочитала большое число литературы, посвящённой этой исторической культуре.

Она узнала, что археологи во время раскопок нашли немало предметов труда и быта критской культуры, а также различных украшений, но ни одной стрелы или иного оружейного атрибута, что убедило художницу, что эта цивилизация достигла своего расцвета лишь благодаря мирной жизни. И это очень близко Нинель Александровне, поэтому её картины неизменно вызывают у зрителей светлые мысли и тёплые эмоции. Будь это её вдохновенный собственный автопортрет «Птица Счастья» и любимая природа (автор большую часть времени живёт в селе Горная Маевка, там же написано и большинство работ), российские и немецкие городские пейзажи, бытовые сюжеты, жанровые исторические реминисценции и сюжетные композиции.

Словом, всё, что дорого душе и сердцу активной и жизнелюбивой Нинель Феденко в её неиссякаемом творческом поиске, гармонично объединила её новая экспозиция. А ещё в её формате (очень внимательная к другим, открытая и дружелюбная) Нинель Феденко «приютила» двух молодых авторов, также самостоятельно выбравших свой путь в творчество — бывшего педагога Галину Нурматову и недавнюю выпускницу одной из столичных средних школ Аль-Захрави Амину. Одна представила небольшую подборку своих живописных композиций, а другая — несколько десятков цветных фотографий нашей природы.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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