ОЭС: интеграция стран региона

Президент Садыр Жапаров совершил рабочий визит в Ташкент для участия в очередном 16-м Саммите глав государств — членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы повестки дня Организации, в том числе последовательную и поэтапную интеграцию государств региона в мировую систему хозяйственных отношений путём налаживания взаимовыгодного внутрирегионального экономического сотрудничества и взаимопомощи по различным аспектам социально-культурного и научно-технического развития.

В работе Саммита участвовали главы государств — членов Организации — Республики Азербайджан, Исламской Республики Иран, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Турецкой Республики, Республики Узбекистан, а также главы правительств — Республики Казахстан, Исламской Республики Пакистан.

В рамках Саммита состоялся приуроченный ко Всемирному дню ребёнка Международный форум «Дети и молодёжь в действии — изменение климата в Центральной Азии», в котором участвовала супруга Президента Айгуль Жапарова.

На полях Саммита Президент Садыр Жапаров встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшее укрепление отношений дружбы, стратегического партнёрства, расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Стороны с удовлетворением подчеркнули, что между двумя странами последовательно реализуются крупные совместные инвестиционные, транспортные и энергетические проекты, активизируется культурно-гуманитарный обмен, а также продолжается плодотворная работа по увеличению двустороннего товарооборота, где наблюдается положительная динамика роста.

В завершение встречи Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев условились наращивать дальнейшее поступательное развитие дружественного и добрососедского взаимодействия во всех спектрах двустороннего партнёрства во благо братских народов двух стран.

Об остальных мероприятиях визита в следующем номере газеты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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