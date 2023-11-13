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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Поставлены задачи


Президент Садыр Жапаров принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь, постоянного полномочного представителя Кыргызской Республики при уставных органах СНГ Эрбола Султанбаева.

 

Глава государства, пожелав успехов послу в ответственной дипломатической деятельности, отметил важность дальнейшего расширения двусторонних отношений между странами. Садыр Жапаров поставил ряд конкретных задач по углублению совместного взаимодействия между Кыргызстаном и Беларусью, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

 

В свою очередь Эрбол Султанбаев рассказал главе государства о намеченных планах по развитию сотрудничества с беларусской стороной.

 

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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Дата публикации: 15:58, 10-11-2023

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