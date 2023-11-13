Поставлены задачи

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь, постоянного полномочного представителя Кыргызской Республики при уставных органах СНГ Эрбола Султанбаева.
Глава государства, пожелав успехов послу в ответственной дипломатической деятельности, отметил важность дальнейшего расширения двусторонних отношений между странами. Садыр Жапаров поставил ряд конкретных задач по углублению совместного взаимодействия между Кыргызстаном и Беларусью, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
В свою очередь Эрбол Султанбаев рассказал главе государства о намеченных планах по развитию сотрудничества с беларусской стороной.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:58, 10-11-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: