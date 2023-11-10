Важное региональное объединение

Президент Садыр Жапаров посетил с рабочим визитом Астану, где принял участие в юбилейном десятом Саммите глав стран — участниц Организации тюркских государств.

Визит начался со встречи с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-турецкого двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и других сферах. Садыр Жапаров от имени кыргызского народа поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и братский турецкий народ со столетием образования Турецкой Республики. Он подчеркнул, что стратегическое сотрудничество двух стран развивается активно. Кыргызстан уделяет приоритетное внимание углублению двусторонних отношений с Турцией во всех сферах взаимодействия.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение поступательной динамикой развития двусторонних отношений, выразив готовность к их дальнейшему углублению.

Стороны отметили важность проведения очередного заседания кыргызско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган условились продолжить активный диалог на высшем политическом уровне для углубления связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.

Далее в Президентском дворце «Акорда» глава государства принял участие в очередном десятом заседании Саммита глав стран-участниц Организации тюркских государств. Лидеров стран и глав делегаций, прибывших на мероприятие, приветствовал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал заседаний.

Темой их очередной встречи стала TURKTIME (Traditions-традиции, Unification-объединение, Reforms-реформы, Knowledge-знания, Trust-доверие, Investments-инвестиции и Mutual Energy-взаимная энергия).

В Саммите участвовали также лидеры Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана. Премьер-министр Венгрии и председатель Халк Маслахаты Туркменистана присутствовали в качестве стран, имеющих статус наблюдателей в ОТГ.

«Организация тюркских государств с каждым годом крепнет и, я надеюсь, при наших совместных усилиях станет важным региональным объединением, основанным на исторической, культурной и духовной общности», — отметил Президент Садыр Жапаров, выступая на встрече.

Он отметил, что кыргызская сторона высоко оценивает результаты председательства Узбекистана в Организации, который на высоком содержательном уровне организовал ряд мероприятий, активно продвигал повестку дня ОТГ, обеспечил устойчивое развитие сотрудничества в рамках Организации в различных сферах.

«Саммит проходит в сложный период мировых кризисов и изменений, которые требуют совместных усилий по их преодолению. В этой связи Организация должна и далее продвигать и развивать сотрудничество между странами на основе принятых стратегических документов «Видения тюркского мира — 2040» и пятилетней «Стратегии Организации тюркских государств», — отметил Садыр Жапаров, добавив, что принимаемые документы — Астанинский акт и итоговая Декларация Саммита — охватывают ключевые направления сотрудничества. Кыргызская Республика в свою очередь приложит свои усилия для дальнейшей реализации поставленных задач.

«Сегодняшний Саммит проходит на тему TURKTIME. Как известно, Кыргызстан уделяет особое внимание развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Организации, особенно учитывая, что цели и приоритеты развития тюркского сотрудничества в целом созвучны с проводимой в Кыргызской Республике экономической политикой. Считаю важным тюркским странам объединить усилия по наращиванию экономического потенциала и продвижению к устойчивому развитию», — отметил глава государства, сказав, что создание Тюркского инвестиционного фонда и запуск его деятельности особенно актуальны в условиях структурных изменений, когда важно сохранение и расширение доступности различных инструментов финансового рынка, необходимых для удовлетворения потребностей бизнеса и реализации деловых планов.

«Другое актуальное направление сотрудничества — это взаимодействие в рамках цифровой трансформации. В нашей стране действует Парк высоких технологий. Также создан Парк креативных индустрий, который включает 99 видов деятельности», — рассказал Садыр Жапаров, предложив в данном контексте организовать Цифровой форум государств-членов ОТГ в Кыргызстане в 2024 году.

Садыр Жапаров сообщил и о реализуемой Деловой повестке бизнеса до 2026 года, предусматривающей поддержку и развитие предпринимательства, снижение уровня теневой экономики, улучшение позиций в международных рейтингах, оптимизацию налогового администрирования, защиту прав и интересов предпринимателей.

«Мы готовы к взаимовыгодному и многовекторному сотрудничеству с каждым заинтересованным участником, каждой страной и каждым партнёром. Сегодня цифровые технологии призваны не только обеспечить потребности населения и бизнеса в комфортной жизни, но и определяют контуры и содержание цифровой экономики. В быстро меняющемся мире почтовые службы играют важную роль в обеспечении права на общение, предоставляя возможности обмена сообщениями, перевозки посылок и осуществления денежных переводов. Кыргызстан активно работает в сфере почтовых услуг», — отметил Президент, предложив инициировать сотрудничество между назначенными почтовыми операторами государств-членов ОТГ через создание рабочей группы для реализации концепции развития почтового обмена по сниженным тарифам.

Глава государства привлёк внимание участников к такому направлению, как экономическое сотрудничество, в частности созданию благоприятных условий для объединения производителей и предпринимателей тюркских стран. Он призвал уделить внимание дальнейшему усилению взаимодействия между тюркскими организациями сотрудничества — ТЮРКСОЙ, Тюркской Академии и Фонда тюркской культуры и наследия и активизации работы по развитию туристической индустрии. В данном ключе Садыр Жапаров предложил объявить город Джалал-Абад туристической столицей тюркского мира в 2025 году, поскольку он находится на одной из ветвей Великого Шёлкового пути.

В завершение своего выступления Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона готова принять очередной Саммит в 2024 году в Кыргызской Республике.

«Мы всегда готовы способствовать надёжному развитию Организации, конструктивному и продуктивному сотрудничеству между тюркскими странами, укреплению дружественных и тесных добрососедских отношений», — заключил он.

По итогам очередного десятого заседания Саммита глав стран — участниц Организации тюркских государств подписан ряд документов.

Декларация десятого Саммита OTГ; Астанинский акт; решения: о награждении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Высшим орденом Тюркского мира; об объявлении 6 февраля «Днём памяти жертв бедствий и солидарности в рамках ОТГ»; «О финансовых центрах тюркского мира»; о гармонизации флагов тюркских организаций сотрудничества; о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в ОТГ; о назначении заместителя генерального секретаря ОТГ и президента Фонда тюркской культуры и наследия; Протокол сотрудничества в области метрологии соответствующих учреждений государств — членов ОТГ; Совместный план действий (дорожная карта) по реализации Программы транспортного сообщения ОТГ на 2023-2027 годы.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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