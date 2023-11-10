Крепкие узы с Германией

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в кыргызско-германском бизнес-форуме «День экономики Кыргызстана в Гамбурге».

Он передал участникам заседания самые тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Садыра Жапарова.

«В этом году мы отмечаем 31-ю годовщину установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Германией. За это время у нас накопился солидный опыт успешного сотрудничества в финансовой, технической, инвестиционной, образовательной, культурной и других сферах.

С удовлетворением хочу отметить поступательную динамику политического диалога между государствами на высшем уровне за последние годы. В подтверждение нашего серьёзного настроя на воплощение практического сотрудничества в жизнь в торгово-экономической сфере я лично приехал в Гамбург — город деловой жизни, чтобы встретиться с вами в рамках мероприятий, посвящённых «Дню экономики Кыргызстана в Германии». Для создания устойчивых механизмов экономического сотрудничества между странами мы намерены на регулярной основе проводить подобные заседания», — сказал Акылбек Жапаров, добавив, что присутствие на сегодняшнем бизнес-форуме представительной кыргызской и германской бизнес-делегаций ещё раз доказывает обоюдное стремление и растущую заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Глава Кабмина отметил, что на протяжении многих лет в Кыргызстане проживали многочисленные представители немецкой национальности. По сей день в стране есть сёла, названия которых сохранились на немецком языке. «Кыргызский народ гордится великим сыном немецкого народа — народным художником Теодором Герценом. Он выполнил грандиозный цикл иллюстраций к одному из выдающихся произведений мирового фольклора — кыргызскому эпосу «Манас». Теодор Герцен стал символом патриотизма и любви к народу Кыргызстана. Кыргызы на протяжении более ста лет жили бок о бок с немцами и хорошо знают их культуру и менталитет. Мы уважаем отношение немцев к труду и порядку. Известный немецкий принцип «порядок превыше всего» хорошо знаком нашему народу», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также заявил, что сегодня товарооборот между двумя странами показывает уверенный рост. Если в 2020 году он составил $65 млн, то, по предварительным данным, за 8 месяцев достиг $273 млн. Что касается прямых иностранных инвестиций, то в 2020 году объём составлял $3,6 млн, а в 2022 году вырос до $39 млн.

Налицо 12-кратное увеличение. «Вместе с тем мы понимаем, что потенциал двустороннего сотрудничества ещё не раскрыт в полной мере и существует множество возможностей для его наращивания в условиях современных реалий. Мы приглашаем вас, уважаемые немецкие друзья, к активному участию в реализации проектов, охватывающих привлечение передовых технологий и инноваций, опыта менеджмента и создания системообразующих предприятий. Я хочу заверить всех вас в нашей готовности к активному и регулярному экономическому взаимодействию как на уровне государственного сектора, так и частного», — сказал он.

Акылбек Жапаров акцентировал внимание участников бизнес-форума на большом потенциале республики в торговой, логистической и транспортной сферах. «Мы начали стратегически важный и масштабный проект по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Вне сомнения, успешная его реализация в значительной степени повысит торгово-экономический и транзитный потенциал нашего государства. Это также поспособствует расширению возможностей так называемого «Среднего коридора», значение которого обретает новую значимость. Для решения этого вопроса Кыргызстан заинтересован в установлении международного авиасообщения с Германией, а также готов к сотрудничеству с германскими авиакомпаниями. Для открытия воздушного сообщения для иностранных авиакомпаний в международных аэропортах Кыргызстана созданы благоприятные условия, в том числе предусмотрены скидки на начальном этапе выполнения полётов. Таким образом, открытие воздушного сообщения между нашими странами поможет развитию двусторонних отношений, в том числе положительно повлияет на увеличение торгового оборота и туристического потока», — сказал он, пригласив германских предпринимателей принять участие в реконструкции и строительстве новых транспортно-логистических узлов в нашей стране.

Глава Кабинета министров затронул и имеющийся потенциал в экспорте экологически чистой продукции, а также значительный потенциал возобновляемых источников энергии. По его словам, перспективным представляется развитие сотрудничества в области создания в Кыргызстане лаборатории по сертификации сельскохозяйственной продукции, которая станет признаваться в Германии и других странах Европейского Союза.

Он призвал деловые круги рассматривать нашу республику как надёжного делового партнёра и пригласил к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов. В этом контексте глава Кабмина выразил готовность оказывать поддержку заинтересованным представителям бизнеса Германии в инициативах по интенсификации экономической интеграции.

В завершение своего выступления Акылбек Жапаров отметил, что данное мероприятие послужит мощным стимулом для продвижения взаимных целей по развитию практического сотрудничества, а также выразил уверенность в том, что результаты проведённых переговоров между бизнес-сообществами Кыргызстана и Германии уже в ближайшее время отразятся на показателях взаимной торговли и объёмах поступлений германских инвестиций в нашу экономику.

По итогам кыргызско-германского бизнес-форума подписан ряд документов. В частности, Меморандумы о взаимопонимании между Национальным агентством инвестиций и Федеральным союзом среднего бизнеса Германии; Национальным агентством инвестиций и Sitex Group; Министерством цифрового развития и Staff-eye Group; Центром государственно-частного партнёрства и Intertek GmbH; Национальным агентством инвестиций и Mark Maschinen & Anlagen GmbH. Также заключены Меморандумы о сотрудничестве между ОсОО «Дауд АС» и Saatenberg GmbH; BT Innovation и Jebsen & Jessen Industrial Solutions Gmb; компанией IWEX и W.Hass Future GmbH; «Солто Скай Вэй Парк» и Josef Wiegand & Co; «Солто Скай Вэй Парк» и KristallTurm. Кроме этого, подписан Меморандум о намерениях между ОсОО K.S. Solutions и Kocks Consult GmbH, StegemannstraЯe; и Рамочные Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией зелёных электростанций возобновляемых источников энергии и W.Hass Future GmbH; открытым акционерным обществом «Кыргыз Винд систем» и W.Hass Future.

Добро пожаловать в горную отрасль

Кроме этого, во время рабочей поездки председатель Кабмина участвовал в заседании Кыргызско-Германского делового совета в Гамбурге.

В своей речи он отметил, что высоко ценит дружественные отношения и стратегическое партнёрство, установившиеся между двумя странами. «Мы неизменно открыты к совместной работе, реализации взаимовыгодных проектов, сотрудничеству по самому широкому спектру направлений», — сказал глава Кабмина.

Он заявил, что в условиях геополитической турбулентности в мире многие государства сталкиваются с рядом различных вызовов в сфере экономики и логистики. Несмотря на пессимистические ожидания, экономика Кыргызстана продемонстрировала положительный тренд экономического роста. По итогам 2022 года он составил 107,0%. Дефицит государственного бюджета равен лишь 1,1% к ВВП. Согласно недавно опубликованному Докладу ООН по устойчивому развитию, Кыргызстан добился существенного прогресса в реализации Целей устойчивого развития, заняв 45-е место из 166 государств — членов ООН.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что Кабинет министров открыт к продуктивному диалогу и содействию реализации любых проектов во всех отраслях экономики и решению любых задач в ходе сопровождения каждого проекта с самого старта.

По его словам, перспективными направлениями сотрудничества в рамках Делового совета видятся в сфере промышленности, агропромышленного и финансового секторов, возобновляемых источников энергии, логистики и инфраструктуры, информационных технологий и подготовки кадров.

«Недра Кыргызстана богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углём, но и железом — более 5 млрд тонн в руде лишь на одном из участков месторождения, титаном, а также редкоземельными металлами, которые сейчас имеют высокий экономический спрос (европий, цирконий, цезий, группа лантаноидов). Как известно, в марте Европейская Комиссия приняла Акт о критически важном сырьё, куда вошли 34 полезных ископаемых. Из них 17 элементов отнесены к стратегическим сырьевым материалам.

Хочу отметить, что 10 позиций из списка имеются в обширном объёме в недрах Кыргызстана. Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титаномагнетита лишь на одном месторождении составляют около 20 млн тонн, а запасы редкоземельных металлов, включающих в себя 21 элемент, составляют около 60 тыс. тонн. Мы приглашаем наших германских партнёров к совместной геологоразведочной работе и с нетерпением ждём инвесторов в эту перспективную отрасль экономики — горную добычу», — сказал он.

В завершение своего выступления Акылбек Жапаров выразил уверенность в том, что визит в Гамбург и его итоги придадут ещё больший импульс развитию стратегического партнёрства и доверительных отношений.

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