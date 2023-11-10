Жизнь, ставшая образцом

Президент Садыр Жапаров принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию 90-летия Героя Кыргызской Республики, выдающегося государственного и политического деятеля Абсамата Масалиева.



Глава государства ознакомился с выставкой «Жизнь, посвящённая народу», которая рассказывает о деятельности одного из самых известных политиков страны. Посмотрел документальный фильм о деятельности Абсамата Масалиева и выступил с приветственной речью.

«Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия!

У нашего великого народа есть пословица: «Нет нации без истории, и нет земли без корней» (тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт). Слава Богу, кыргызский народ имеет многовековую историю и корни. Сегодня у нас есть и народность, и суверенитет. Каждый год 7-8 ноября мы официально отмечаем и отдаём дань уважения нашим предкам, которые не позволили нашей государственности исчезнуть. Причина в том, что будущее страны определится этой историей, и она станет развиваться дальше, а следы и наследие, оставленные этими предками, послужат маяком для нашего будущего. Сегодня мы чтим память покойного Абсамата Масалиевича, одного из благородных людей, который пошёл по стопам наших предков и всю жизнь посвятил будущему своего народа, Героя Кыргызской Республики, выдающегося государственного и политического деятеля, и отмечаем его 90-летие.

В Баткенской области в разную эпоху рождались люди, которые в трудное для народа время вселяли дух и уверенность в их сердца. Об этом свидетельствует многовековая история таких известных личностей, как Нур молдо, Молдо Нияз, Шамат шаа, Исхак Асан уулу, Полотхан, Абдыкадыр Орозбеков, Исхак Раззаков и Торобай Кулатов. Баткенская земля, которая подарила стране таких видных деятелей, воспитала и Абсамата Масалиева, известного своей простотой и патриотизмом. Несмотря на то, что он покинул этот мир, его жизнь, ставшая образцовой, продолжается и сегодня. Он прошёл почётный и ответственный путь от рядового шахтёра до главы государства. С одной стороны — современник, с другой — коллега. Сослуживцы в сфере партийной службы вспоминают его с большим уважением, подчёркивая, что он был единственным профессионалом в горнодобывающей промышленности, опытным партийным руководителем, человеком, близким к простому трудолюбивому народу, принципиальным гражданином, который никогда не гнался за богатством. Время, когда Абсамат Масалиев трудился первым секретарём ЦК КПК Киргизской ССР, членом Политбюро ЦК КПСС, Председателем Верховного Совета, членом Президиума Верховного Совета СССР, как многие из вас знают, стало периодом столкновения двух очень сложных и суровых эпох. Абсамат Масалиев даже в такой опасной и ответственной ситуации смог своей политической проницательностью понять проблемы народа и предвидеть многие трудности. Деятельность Масалиева совпала с эпохой перестройки.

Когда после падения советской власти Кыргызстан обрёл суверенитет и началась приватизация, он твёрдо придерживался философии «не допускайте предрассудков, разделяйте богатство поровну, не допускайте разделения на богатых и бедных». Выступая в качестве парламентария, он призывал при распределении, приватизации, в любых серьёзных вопросах учитывать интересы широких слоёв населения Кыргызстана.

Никто не может отрицать, что в Кыргызстане в период правления Абсамата Масалиева 23 сентября 1989 года принятие Закона о кыргызском языке как государственном стало событием исторического значения. На этом историческом заседании Верховного Совета Абсамат Масалиев заявил, что есть все основания принять Закон «О государственном языке», опровергнув не соответствующие действительности высказывания о том, что с его принятием национальная экономика потеряет хороших специалистов. За время своего пребывания на посту Председателя Верховного Совета он стал одной из самых ярких личностей в истории кыргызского парламента, искренне болеющей за свой народ. В те трудные времена, независимо от того, какие бы он позиции ни занимал, все, кто его знал, помнят и говорят, что он был настоящим государственным служащим, вложившим свою душу в работу.

По словам соратников, Абсамат Масалиев восхищался Исхаком Раззаковым, считал его глубоким мыслителем, опытным лидером и проницательным политиком. Глубоко уважая Исхака Раззакова, Абсамат Масалиев в честь него даже назвал своего сына. И до конца своей жизни Абсамат Масалиев руководил Фондом Исхака Раззакова. Сотни его учеников, последовавших по его стопам, плодотворно трудились во всех регионах страны. При этом можно с уверенностью сказать, что Абсамат Масалиев был прекрасным педагогом. Он смог внести существенный вклад в развитие Кыргызстана, пройдя путь от рядового шахтёра до главы государства, несмотря на трудности переходного периода. За годы его руководства в Кыргызстане наблюдался устойчивый рост во всех отраслях экономики. Возродилась строительная отрасль, в результате чего построено множество школ и других социальных объектов. Началось строительство завода полупроводников в Таш-Комуре. Таким образом, как опытный специалист, предприниматель и мудрый человек, он служил ради будущего своего народа, благополучия будущих поколений и государства в целом.

Дорогие соотечественники, в следующем году мы отметим столетие образования Кара-Кыргызской автономной области, ускорившего процесс объединения нашего народа в единую нацию. Я подписал Указ «О праздновании столетия образования Кара-Кыргызской автономной области». Мы, следующие поколения, должны знать, что возрождение кыргызской государственности и её создание оказалось непростым.

Уважаемые кыргызстанцы!

В своё время наш великий писатель Чингиз Айтматов отметил, что «мы существуем, потому что умеем

помнить прошлое и смотреть в будущее». Точно так же для нас гражданский долг — помнить о таких великих сынах кыргызского народа, как Абсамат ага, и это важный урок для нового поколения. Я верю, что мы сможем извлечь ещё многое, изучая путь и образцовую жизнь этого человека. Имя Абсамата Масалиева останется в сердце каждого кыргызстанца как символ честности, совести и чести, справедливого служения народу.

Ещё раз склоним головы перед памятью и заслугами Абсамата Масалиева. Пусть в кыргызском народе будут такие великие люди, как он, несущие знамя простоты, служащие высоким примером человечности! И пусть наш Кыргызстан всегда развивается и станет сильным государством».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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