Своих не бросают

Дни истории и памяти предков по традиции отметили в мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов и представители Кабмина возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в трагических событиях в 1916 году и Памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий. Здесь же прочитали поминальную молитву.



Дни истории и памяти предков, отмечаемые ежегодно 7-8 ноября, стали днями, объединяющими граждан страны в стремлении сохранить и передать будущим поколениям хронику нашей истории и культуры.

До 2017 года в Кыргызстане 7 ноября считался Днём Октябрьской революции. И в этот раз связь с советской эпохой не прервали.

Ветераны Военно-морского флота, служившие в рядах Советской армии, призванные из Кыргызстана, пришли отдать дань памяти предыдущим поколениям. Моряки, служившие на надводных и подводных лодках, собрались вместе в эту памятную дату. Прочитали поминальную молитву, возложили венки к памятнику.

В 70-80 годы в разные части ВМФ СССР призваны более 6 тысяч кыргызстанцев. Все они служили в званиях от рядового матроса до вице-адмирала. У нас даже создано общественное объединение, собравшее ветеранов морфлота со всех регионов республики.

Аскар Жумагулов, глава Совета ветеранов войны и труда Чуйской области, капитан первого ранга, напомнил о тех, кому мы обязаны мирным небом:

— Мы сейчас живём вот такой спокойной жизнью благодаря тому, что наши предки ценой больших потерь победили в Великой Отечественной войне. Мы, моряки Кыргызстана, в разное время отслужившие на флотах Советского Союза, сегодня пришли отдать дань памяти нашим предкам от имени всех военных моряков страны.

Председатель ОО «Единство моряков ВМФ СССР» Идрис Раимбаев всей душой радеет за своих сослуживцев. Конечно же, он не мог остаться в стороне в дни, когда страна листает страницы прошлого:

— Наши моряки, следуя славным традициям флота и кыргызского народа, пришли почтить память предков.

Прочитали Куран, возложили венки. Это наш святой долг помнить, не забывать великих деяний наших отцов и дедов.

ОО «Единство моряков ВМФ СССР» — организация общереспубликанского масштаба — создана недавно. Как и другие ветеранские объединения, она призвана собирать под одной крышей всех сослуживцев из разных уголков страны.

Сегодня самому старшему моряку 94 года, он родом из Таласа. Самому младшему 51 год, он живёт в столице. В цели организации помимо прочего входит и военно-патриотическое воспитание молодёжи. Ну и, конечно, помощь товарищам в решении различных вопросов, моральная, материальная поддержка ветеранов флота. Звания — от матросов старшин до капитанов первого ранга.

Таково оно, морское братство — не бросают своих даже на суше.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото предоставлено Идрисом РАИМБАЕВЫМ.

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