Боксёры — новосёлы

Боксёрский клуб «Назаров» открылся в минувший понедельник в одном из спальных микрорайонов столицы. Он носит название самого титулованного спортсмена нашей страны — мастера ринга Орзубека Назарова.

Уверены, каждый кыргызстанец должен знать достижения этого уникального файтера. Потому что в данном случае речь идёт не только об истории отечественного спорта, но и в целом о нашей стране. Как утверждают социологи, во всём мире люди узнают о той или иной стране в первую очередь не по речам политиков и даже не по экономическим достижениям отдельно взятого государства, а по успехам спортсменов, представляющих свою родину на международной арене. Спорное утверждение? Может быть. Но мировая практика постоянно подтверждает его.

Итак, who is mister Nazaroff? Чемпион СССР 1985 — 1987 годов. Победитель Спартакиады народов СССР 1986 года, победитель Игр доброй воли 1986 года. Чемпион Европы среди взрослых 1987 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1987 года.

На профессиональном ринге Орзубек Пулетович Назаров стал семикратным (!) чемпионом мира по версии ВБА. Он — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики.

После окончания спортивной карьеры Назаров успешно занимался бизнесом, избирался депутатом Жогорку Кенеша, но никогда не терял связей с его любимым боксом. Он консультировал сборные команды республики, пробовал развивать в Кыргызстане профессиональный бокс и всегда занимался с детьми. Ведь без достойной смены, справедливо считает Орзубек, любой вид спорта может быстро зачахнуть.

Однозначно, он всегда мечтал о своём боксёрском клубе, но по многим причинам это ему удалось сделать только сейчас. Невероятно, но факт: Назаров на свои деньги выкупил большое подвальное помещение в элитном доме бишкекского микрорайона, с помощью друзей-спонсоров приобрёл необходимый инвентарь, на днях в клуб доставят самые современные «качалки» и тренажёры. А ещё в зале оборудованы комфортные раздевалки с душем, установлены ринг и пара десятков боксёрских груш. Словом, всё будет, как говорит сам чемпион, «по уму».

На открытие зала прибыли весьма известные в стране люди. Директор департамента физической культуры и спорта Министерства культуры, информации, туризма Айбек Абдымомунов, в прошлом, кстати, чемпион мира среди юниоров по боксу, участник Олимпийских игр. Первый тренер Назарова, кантовчанин Геннадий Аноприев, наставник из Санкт-Петербурга Геннадий Мащьянов, у которого Орзубек продолжил своё боксёрское образование, а также президент Национальной федерации бокса Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев и другие ответственные товарищи.

Геннадий Фёдорович Аноприев, человек прямой и принципиальный, честно признался: «Я не сразу разглядел в Орзубеке талант. Он ничем не отличался от других мальчишек в моей секции. Но потом понял, какой бриллиант мне достался. Назаров выгодно отличался от других пацанов упорством, желанием постичь всю науку бокса, а самое главное, простите за моветон, «дружил с головой». То есть тактику бокса, умение принимать единственно верное решение за доли секунды он постигал дотошно и основательно. Я считаю, что не зря прожил жизнь, воспитав такого парня».

Тренер из Санкт-Петербурга Геннадий Мащьянов отметил желание Орзубека Назарова упорно постигать все премудрости бокса. «Он изучал манеры действий в ринге всех выдающихся боксёров того времени, мог часами оттачивать один и тот же удар, поэтому в сборной СССР, в которой я тогда работал, этот представитель Кыргызстана не затерялся, а напротив, вскоре стал одним из её лидеров». Кстати, Геннадий Мащьянов прибыл в Бишкек далеко не случайно. Он сейчас работает с другим выдающимся боксёром — профессионалом из Кыргызстана Дмитрием Биволом. Спортсмен и тренер часто проводят учебно-тренировочные сборы на Иссык-Куле. Вот и сейчас они в нашей стране упорно готовятся к очередному бою.

Президент Национальной федерации бокса Умбеталы Кыдыралиев высказал необходимость открытия подобных залов и в других регионах республики. «Это общемировая практика, — подчеркнул Кыдыралиев в своём выступлении, — когда имя известного атлета «работает» на привлечение в спорт тысяч мальчишек и девчонок». Ну, а директор департамента спорта Айбек Абдымомунов пообещал презентовать залу Орзубека Назарова комплект боксёрских перчаток и тренировочные мешки.

Это здорово, что наш выдающийся мастер ринга Орзубек Назаров не забывает дело своей молодости. Его опыт, любовь к спорту обязательно принесут свои результаты. На международный ринг лет через 10-12 выйдут воспитанники спортклуба «Назаров». И, быть может, даже превзойдут своего учителя.

Но одного зала для воспитания чемпионов действительно мало. Как утверждают специалисты спорта, одарённый мальчишка, который сможет со временем штурмовать мировой Олимп, появляется раз в десять лет. Поэтому нужно создать сеть боксёрских клубов. Сможет ли государство помочь в этом деле Орзубеку Назарову? Вопрос пока остаётся открытым.

А в открывшемся зале смогут заниматься примерно 300 поклонников бокса. Причём не только юных, но и взрослых. Да, родителям юных боксёров за тренировки у Назарова придётся платить. Во многих странах мира спорт стал своеобразной услугой населению, а она, как известно, бесплатной не бывает. Но, как пообещал знаменитый боксёр, чемпионы республики, даже самого нежного возраста, будут освобождены от оплаты. А это уже шаг мудрого человека, патриота своей страны.

Вячеслав АНИКИН.

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