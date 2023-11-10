Подарившая жизнь камню

Работы этого выдающегося скульптора известны каждому кыргызстанцу. В эти дни мы широко отмечаем 130-летие со дня рождения народного художника Кыргызской ССР, замечательного скульптора-монументалиста, внёсшего неоценимый и весомый вклад в отечественное изобразительное искусство. В мемориальном Доме-музее открылась выставка её работ. В интересной экспозиции представлено 30 скульптурных и 10 живописных авторских произведений.

О таланте Ольги Максимилиановны Мануйловой, её огромном вкладе в становлении скульптуры нашей страны, замечательных человеческих качествах, удивительном трудолюбии и плодотворных результатах неповторимого творчества мастера ваяния говорили на торжественном открытии выставки народные художники Дуйшен Жолчуев и Алексей Каменский, профессор, доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры Байышбек Будайчиев, директор Мемориального дома-музея О. Мануйловой Арман Мамаханова, директор Национального музея изоискусства имени Г. Айтиева Айгуль Мамбетказиева и другие почитатели Ольги Мануйловой.

Она приехала в республику в 1939 году по приглашению правительства для работы над памятником великому народному акыну Токтогулу Сатылганову во Фрунзе. Родилась Ольга Максимилиановна в Нижнем Новгороде в семье врача-терапевта Максимилиана Тихомирова. Её отца перевели в Среднюю Азию, сначала в Самарканд, потом — в Ташкент. Именно там она полюбила величественную архитектуру старых мастеров. Орнаменты Регистана, Шах-и-Зинда, Гур Эмира пленили девушку. Так, восточная орнаментика навсегда осталась предметом её пристального изучения. Это была любовь с первого взгляда к древней, загадочной и манящей архитектуре. Ольга носила Азию в сердце даже до того момента, как поселилась здесь окончательно.

В 1913 году в 20 лет Ольга поехала учиться в Германию и поступила в Мюнхене в художественную школу. Студенты звали её «мадемуазель Самарканд». Она купила велосипед и объездила на нём всю Германию. Побывала даже в Париже, чтобы изучать собрания Лувра. Когда началась Первая мировая война, девушка вернулась в Москву и поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на курс скульптора С. Волнухина. Она училась вместе с известными впоследствии живописцами и скульпторами А. Пластовым, А. Герасимовым, А. Мануйловым (её будущий муж), Д. Машковым. С ней также учился В. Маяковский, но его отчислили. Их преподавателями и учителями были К. Коровин, Л. Пастернак, Н. Касаткин, С. Волнухин.

В 1917 году Ольга выходит замуж за Аполлона Мануйлова и берёт его фамилию. Всю жизнь они прожили, вместе переживая все тяготы и лишения, будучи верны друг другу и своему творчеству.

Во время первой Декады кыргызского искусства и литературы в Москве Ольга Максимилиановна познакомилась с главным архитектором Фрунзе Г. Градовым и узнала о конкурсе на проект памятника Токтогулу. Она уезжает в Кыргызстан и с энтузиазмом берётся за выполнение макета памятника. Провожая её во Фрунзе, близкие не подозревали, что она проведёт там свои лучшие творческие годы, а Кыргызстан станет для неё и её семьи второй родиной. В 1940 году О. Мануйлова создаёт два больших монумента «Девушка» и «Юноша». Их установили на бульваре Дзержинского возле старого здания Академии наук.

Скульптор от Бога Ольга Мануйлова по отдельным чертам лица, выражению глаз и изгибу губ, по улыбке и голосу умела угадать душевное состояние человека, его настроение. Через свою галерею замечательных портретов Токтогула, Коргоола, Аалы Арзиева, «Охотника с беркутом» она раскрыла душу древнего кыргызского народа. В суровые годы Великой Отечественной войны скульптор вместе с мужем создаёт величественный памятник генералу Ивану Панфилову, установленный в 1942 году в центре Фрунзе. Это первый памятник на пространстве всего Союза в годы войны, посвящённый Герою Советского Союза.

Затем она создала целую галерею ярких скульптурных образов Д. Асанова, Д. Шопокова, Т. Джумабаева, Ч. Тулебердиева. Она также создаёт скульптурные изображения выдающихся полководцев

М. Фрунзе, Д. Карбышева и Г. Жукова.

В последующие годы Ольга Максимилиановна вплотную занимается произведениями декоративной скульптуры и малой пластики. Известность получили её произведения «Девушка в голубом», «Девушка с блюдом», а также впечатляющие жанровые сценки «Киргизская невеста», «Аккомпанемент», «Мальчики на ослике».

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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