Забота о здоровье граждан

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью ряда столичных медицинских учреждений.

Он побывал в Научном центре урологии Национального госпиталя. Отмечено, что согласно распоряжению Кабинета министров из республиканского бюджета Министерству здравоохранения выделено 80 млн сомов на закупку 24 единиц медицинского оборудования для нужд урологического центра.

Глава Кабинета министров заявил, что здравоохранение — одно из главных социальных направлений госполитики, и оснащение медучреждений современным оборудованием и предоставление населению качественных медуслуг — основная цель Минздрава.

По его словам, данное оборудование должно приносить пользу круглосуточно 24/7, но необходимо предусмотреть своевременное обеспечение запасных деталей в случае поломки.

Далее Акылбек Жапаров ознакомился с работой магнитно-резонансного томографа Национального госпиталя. Его пропускная способность в зависимости от тяжести медицинской патологии в среднем за сутки составляет 10-15 человек. Оборудование МРТ стоимостью $1,145 млн предоставлено по гранту Всемирного банка.

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