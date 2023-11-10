Технологии в действии

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл пилотный проект по установке мини-ГЭС на ОЧК-1 в Чуйской области.

Ему продемонстрировали работу гидроэнергетической установки, с помощью которой можно выработать электроэнергии до 200 кВтч. «Мы полностью поддерживаем развитие возобновляемой энергетики», — сказал Акылбек Жапаров.

В ходе рабочей поездки Акылбек Жапаров дал ряд поручений руководителям профильных государственных органов, в частности Министерству энергетики и Службе водных ресурсов — при строительстве ирригационных каналов предусмотреть технические условия для сооружения таких гидроэнергетических установок.

В завершение председатель Кабмина поблагодарил научно-инженерный центр КОНАС при КГТУ им. И. Раззакова, который привлёк инвестиции для реализации данного проекта.

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