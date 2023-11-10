Технологии в действии

ISSN 1694-5492
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СЛОВО
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл пилотный проект по установке мини-ГЭС на ОЧК-1 в Чуйской области.
Ему продемонстрировали работу гидроэнергетической установки, с помощью которой можно выработать электроэнергии до 200 кВтч. «Мы полностью поддерживаем развитие возобновляемой энергетики», — сказал Акылбек Жапаров.
В ходе рабочей поездки Акылбек Жапаров дал ряд поручений руководителям профильных государственных органов, в частности Министерству энергетики и Службе водных ресурсов — при строительстве ирригационных каналов предусмотреть технические условия для сооружения таких гидроэнергетических установок.
В завершение председатель Кабмина поблагодарил научно-инженерный центр КОНАС при КГТУ им. И. Раззакова, который привлёк инвестиции для реализации данного проекта.
Дата публикации: 15:50, 10-11-2023
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