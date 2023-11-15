Переговоры в Гамбурге

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с управляющим директором АКА-Банка Марком Венчиком в Гамбурге.

Они обсудили сотрудничество. Акылбек Жапаров отметил, что установление взаимодействия в банковской сфере между двумя странами в значительной мере поспособствует увеличению объёма экспорта Германии в Кыргызстан. В частности, привлекаемые средства можно направить в такие направления, как сельское хозяйство, зелёная энергетика, промышленность.

Марк Венчик в свою очередь выразил готовность развития финансового сотрудничества с нашей страной.

Отметим, что 28 марта 1952 года крупнейшие филиалы банков, крупные региональные и государственные, а также ведущие частные банки Германии объединились в консорциум и основали Экспортно-кредитную корпорацию во Франкфурте-на-Майне, которая получила название АКА Банк. Он является специализированным банком экспортного финансирования, предоставляющее финансирование и кредитные линии германскому экспорту.

Кроме этого, Акылбек Жапаров встретился с первым мэром, президентом Сената Гамбурга Петером Ченчером. Он отметил, что наша страна высоко ценит взаимоотношения с Германией и нацелена на дальнейшее их всестороннее углубление и расширение во всех сферах. «За годы сотрудничества между государствами сложились дружественные и партнёрские взаимоотношения, которые сопровождаются регулярным политическим диалогом», — сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина отметил, что Гамбург как центр экономики и торговли Германии является символическим местом для расширения торговли и бизнеса между двумя странами.

Он выразил заинтересованность в изучении и внедрении германского опыта и технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а также в развитии общественного транспорта, системы планирования градостроительства, утилизации отходов, развития сотрудничества по организованному трудоустройству граждан.

Председатель Кабмина также пригласил Петера Ченчера посетить Кыргызстан.

В свою очередь первый мэр, президент Сената Гамбурга с удовлетворением отметил проведение в городе кыргызско-германского бизнес-форума и заседания делового совета, в которых участвовали бизнесмены. Он выразил признательность за приглашение посетить нашу страну.

Петер Ченчер также сообщил, что готов сотрудничать с кыргызской стороной в сфере зелёной энергетики, транспорта и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

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