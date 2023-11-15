Следует сверять позиции

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов принял участие в одиннадцатой встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ, прошедшей в Москве.

На мероприятии обсуждены вопросы вызовов и угроз международной безопасности в мире и на пространстве Содружества, обеспечения общественно-политической стабильности государств СНГ в условиях роста гибридных угроз, противодействия биологическим угрозам на пространстве СНГ, а также освещена проблематика водопользования и сотрудничества в сфере совместного управления, использования и охраны водных ресурсов.

В своём выступлении Марат Иманкулов отметил, что пространство Содружества находится под постоянным и системным воздействием разрушительных факторов, исходящих от различных инструментов гибридной войны. Всё чаще активизируются попытки ослабить регион.

Помимо этого, транснациональные угрозы, такие как наркотрафик, торговля оружием и организованная преступность, остаются актуальными для стран СНГ, как и вопросы сохранения национального суверенитета и обеспечения пограничной безопасности.

Секретарь Совбеза подчеркнул важность продолжения межгосударственного диалога как альтернативы конфликтам. При этом должны преобладать невоенные способы регулирования обстановки и дипломатические усилия, поскольку ситуация вокруг и так достаточно напряжена. Странам Содружества необходимо и далее искать любые возможности для сверки своих позиций и согласования

совместных шагов на ближайшую перспективу по направлениям борьбы с вызовами и угрозами.

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