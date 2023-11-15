Укрепляем единство народа

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит Общенациональный форум «Единый народ -сильная страна», направленный на развитие гражданской идентичности Кыргыз Жараны.

Он направлен на рассмотрение национального прогресса и вызовов в достижении единства народа Кыргызстана и устойчивого мира, укрепления социальной сплочённости, гражданской интеграции. В мероприятии принимают участие государственный секретарь Суюнбек Касмамбетов, депутаты Жогорку Кенеша, полномочные представители Президента в регионах, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, Ассамблеи народа Кыргызстана, международных организаций, партнёры по развитию, представители образования и культуры, средств массовой информации, религиозной сферы (учителя, пограничники, пожарные, врачи, спортсмены, предприниматели и т.д.), независимые эксперты, а также представители медиа, внёсших вклад в развитие Кыргызстана в различных сферах.

На открытии форума выступил с речью заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, после чего участникам представили специально подготовленный видеофильм, отражающий основные ценности и принципы Концепции Кыргыз Жараны.

Обращение президента Садыра Жапарова к участникам Общенационального форума зачитал государственный секретарь Суюнбек Касмамбетов, пожелав успехов работе форума.

Основной темой форума стало пленарное заседание на общую тему: «Как я могу внести свой вклад в развитие страны как гражданин Кыргызстана». В пленарных сессиях принимают участие представители различных отраслей, вносящих вклад в развитие страны, обсуждаются приоритетные направления дальнейшего продвижения принципов и направлений, заложенных в концепции Кыргыз Жараны, и предлагаются рекомендации.

Национальный форум «Единая нация — развитая страна» станет первой масштабной площадкой, организованной в нашей стране, объединяя представителей не только разных этносов, но и различных религий и профессий. Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики продолжает работу по укреплению единства народа и межэтнических отношений, содействуя обеспечению гражданского единства и стабильности в Кыргызской Республике. Реализация этой политики происходит с привлечением государственных органов, органов местного самоуправления, гражданского общества, СМИ в рамках исполнения плана мероприятий на 2021-2026 годы.

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