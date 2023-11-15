Пакистан становится ближе…

Состоялся Кыргызско-Пакистанский бизнес-форум, в котором от нашей страны участвовал министр экономики

и коммерции Данияр Амангельдиев:

— Сегодняшнее мероприятие — яркое подтверждение стремления наших стран к активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества. Наработан определённый базовый потенциал взаимодействия в торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении, культуре.

Успешно действует кыргызско-пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, между странами налажено регулярное прямое авиасообщение (4 раза в неделю с 1 ноября 2023 года), возобновлены грузовые перевозки по Кара-Корумскому шоссе, в декабре 2022 года в Лахоре открыт Торговый дом Кыргызстана.

Важно объединить усилия по дальнейшему наращиванию экономического потенциала и продвижению к устойчивому развитию с учётом тех возможностей и перспектив, которые открывают перед нашими странами современные вызовы.

В этой связи хотел бы призвать деловые круги Исламской Республики Пакистан и Кыргызской Республики продолжить активное взаимодействие с учётом приоритетов экономического сотрудничества через продвижение международной торговли, транзитных перевозок, малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры, региональную интеграцию, внедрение цифровых технологий. Мы готовы создать лучшие благоприятные условия для устойчивого развития, в том числе через призму

цифровой трансформации.

По словам министра, сегодня цифровые технологии призваны не только обеспечить потребности населения и бизнеса в комфортной жизни, но и определить контуры и содержание цифровой экономики. «Мы совершаем качественный скачок в скорости развития и наблюдаем связанные с этим социально-экономические и инфраструктурные преобразования».

Министр также отметил, что для усиления роли бизнеса с учётом цифровой трансформации особое внимание уделяется развитию креативной индустрии. В стране действует Парк высоких технологий. Создан Парк креативных индустрий, включающий 99 видов деятельности и исключающий привязанность к географии или локации.

Креативным индустриям предоставляется особый налоговый режим, направленный на оказание государственной поддержки в архитектуре, ландшафтном дизайне, изобразительном искусстве, музыке, кино, графическом дизайне, ремесленничестве и других.

Реализуется и деловая повестка бизнеса до 2026 года, предусматривающая поддержку и развитие предпринимательства, снижение уровня теневой экономики, улучшение позиций на международных рейтингах, оптимизацию налогового администрирования, защиту прав и интересов предпринимателей.

Создаётся устойчивая государственная система преференций, предусматривающая льготы для ввоза технологий и оборудования для зарядных станций, ветровых, солнечных станций, ГЭС. Прорабатываются вопросы создания условий для развития электромобильного рынка в стране, стимулирования использования транспортных средств с электрическими двигателями и созданию зарядной инфраструктуры.

Разработана интерактивная карта промышленно-производственных предприятий, которая позволяет в форме электронной карты увидеть точку дислокации промышленно-производственных предприятий и получить определённую информацию о них.

Реализуется пилотный проект по присвоению статуса «Цифровой кочевник» (Digital nomad) иностранным гражданам для привлечения в страну высококвалифицированных иностранных IT-специалистов. Обладатель такого статуса освобождается от регистрации по месту проживания, получает персональный идентификационный номер (ПИН), освобождается от получения разрешения на работу, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и открывать счета в банках без регистрации.

В прошлом месяце создан Центр по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз Экспорт». Его цели и задачи — развитие и продвижение экспортного потенциала и конкурентоспособности отечественных производителей, усиление государственных механизмов продвижения экспорта, в связи с чем создаются наиболее благоприятные условия для открытия бизнеса и инвестирования.

Сегодня наша страна представляет собой динамично растущую инновационную экосистему, интегрированную в глобальный мир, привлекает технологии, инвестиции, квалифицированные кадры, активно осваивает и распространяет новейшие разработки зарубежных партнёров.

Мы делаем и будем делать всё возможное для того, чтобы добиться прогресса в этой работе, и мы готовы к взаимовыгодному и многовекторному сотрудничеству.

КРОМЕ ТОГО

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с министром энергетики Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Али.

Амангельдиев подчеркнул, что наша страна заинтересована в укреплении всесторонних контактов с Пакистаном, поддерживает позитивный диалог, как на правительственном уровне, так и по линии деловых кругов. Мухаммад Али отметил, что обе страны объединяют давние исторические связи, культурные и духовные ценности, которые необходимо конвертировать в экономическую плоскость сотрудничества. Подчеркнул приоритетные направления взаимодействия в торговле, энергетике и частном секторе. Это взаимная торговля, налаживание прямого авиасообщения, возобновление грузоперевозок по транзитному маршруту, бизнес-контакты.

Учитывая наш гидроэнергетический потенциал, мы заинтересованны сотрудничать с Пакистаном по продвижению реализации регионального проекта CASA-1000, по развитию сектора возобновляемых источников энергии, малых ГЭС, в том числе в строительстве и модернизации малых и крупных ГЭС.

Стороны также обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в здравоохранении, фармацевтике и образовании.

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