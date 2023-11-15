Высокая миссия

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Министерстве экономики и коммерции состоялась встреча первого заместителя министра Чоро Сейитова с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Николозом Гигинеишвили.
Г-н Гигинеишвили рассказал о целях настоящей миссии в рамках статьи IV соглашения с МВФ, представил краткий обзор перспективы развития мировой экономики и оценку макроэкономической ситуации в Кыргызстане. Отметил основные факторы, продолжающие оказывать своё воздействие: высокая геополитическая напряжённость в мире, последствия масштабных вспышек заболеваемости в прошлом COVID-19, сохраняющиеся высокие уровни долга в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономик, ограничивая возможности разработчиков налогово-бюджетной политики принимать меры в ответ на новые трудности, а также ближневосточный кризис.
Стороны обсудили перспективы социально-экономического развития Кыргызской Республики. Подробно рассмотрели инфляционные процессы в стране и основные драйверы инфляции.
Кроме того, глава миссии МВФ проинформировал, что подготовлены аналитические материалы на темы «Инфляция в КР: динамика и движущие силы», «Налоговый потенциал Кыргызской Республики», «Новая структура торговли и издержки фрагментации» и выразил готовность обсудить данные направления и вопросы оказания технической помощи.
В свою очередь Ч. Сейитов представил развёрнутую информацию по интересующим вопросам миссии.
Дата публикации: 15:54, 15-11-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: