Высокая миссия

В Министерстве экономики и коммерции состоялась встреча первого заместителя министра Чоро Сейитова с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Николозом Гигинеишвили.

Г-н Гигинеишвили рассказал о целях настоящей миссии в рамках статьи IV соглашения с МВФ, представил краткий обзор перспективы развития мировой экономики и оценку макроэкономической ситуации в Кыргызстане. Отметил основные факторы, продолжающие оказывать своё воздействие: высокая геополитическая напряжённость в мире, последствия масштабных вспышек заболеваемости в прошлом COVID-19, сохраняющиеся высокие уровни долга в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономик, ограничивая возможности разработчиков налогово-бюджетной политики принимать меры в ответ на новые трудности, а также ближневосточный кризис.

Стороны обсудили перспективы социально-экономического развития Кыргызской Республики. Подробно рассмотрели инфляционные процессы в стране и основные драйверы инфляции.

Кроме того, глава миссии МВФ проинформировал, что подготовлены аналитические материалы на темы «Инфляция в КР: динамика и движущие силы», «Налоговый потенциал Кыргызской Республики», «Новая структура торговли и издержки фрагментации» и выразил готовность обсудить данные направления и вопросы оказания технической помощи.

В свою очередь Ч. Сейитов представил развёрнутую информацию по интересующим вопросам миссии.

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