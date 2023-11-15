Перенимаем опыт в халал-индустрии

В Государственной резиденции «Ала-Арча» состоялось четвёртое заседание кыргызско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов отметил, что наша страна придаёт важное значение развитию сотрудничества между странами как в торгово-экономической, так и в социально-гуманитарной сферах.

По его словам, с последнего заседания прошло семь лет, что является достаточно длительным перерывом в работе комиссии. «В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть важность данного мероприятия для дальнейшей активизации и углубления двустороннего взаимодействия.

Уверен, что в наших силах определить новые перспективы и поднять на качественно новый уровень наше сотрудничество», — сказал он.

Эдиль Байсалов остановился на отдельных аспектах работы двух стран, в частности, развития сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, халал-индустрии. Он поблагодарил пакистанскую сторону за передачу опыта по вопросам халал-аккредитации, в том числе проведения тренингов и совместной оценки.

Заместитель главы Кабмина призвал продолжить работу по наращиванию сотрудничества в области туризма, культуры и спорта, а также вещания, что внесёт значимый вклад не только в укрепление культурно-гуманитарных связей и дружбы между двумя народами, но и в сохранение, распространение культурных и духовных ценностей двух стран. Он предложил углубить контакты в сфере образования между университетами и научными организациями.

Глава делегации Пакистана, министр энергетики Мухаммад Али в свою очередь отметил приверженность их страны дальнейшему укреплению и углублению сотрудничества между республиками в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

По итогам заседания подписан ряд документов. В частности, Протокол четвёртого заседания кыргызско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству; Соглашение между Центром по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции и Службой стандартов и контроля качества Пакистана (PSQCA).

Кроме этого, на полях заседания Эдиль Байсалов встретился с министром энергетики Пакистана Мухаммадом Али. Они обсудили двустороннее взаимодействие.

Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызстан, будучи страной, не располагающей выходом к открытому морю, заинтересован в использовании потенциала пакистанских морских портов «Карачи» и «Гвадар», посредством которых появится наиболее короткий доступ стран Центральной Азии и ЕАЭС к открытому морю.

Он также сообщил о стремительном развитии совместных учебных центров в сфере медицины, дистанционного обучения, права и финансов.

В свою очередь Мухаммад Али выразил готовность пакистанской стороны к активному диалогу и практическим действиям для дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия.

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