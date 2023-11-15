Сегодня создаём наше завтра

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаева участвовал в Национальном форуме «Кыргызстан в преддверии КС-28 по изменению климата: диалоги по выработке позиций».
В своей речи он отметил, что Кабмин реализует стратегические программы и проекты через зелёное развитие и адаптацию к изменению климата. «В рамках Национальной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года мы ставим перед собой задачу обеспечить устойчивость окружающей среды и минимизировать негативное воздействие от деятельности промышленных и хозяйственных объектов. Также сосредотачиваем усилия на создании экологически ориентированного бизнеса, интеграции принципов зелёной экономики в секторальную политику и внедрении малоотходных, ресурсосберегающих технологий», — сказал Бакыт Торобаев, добавив, что для достижения этих амбициозных целей необходима поддержка гражданского общества, частного бизнеса и международного сообщества.
Зампред Кабмина также отметил, что Кыргызстан находится в решающем времени, когда мы должны строить будущее нашей страны, учитывая «климатоустойчивые» технологии. «Наша совместная работа и решительные действия могут привести к положительным изменениям и созданию устойчивого будущего для всех», — заключил Бакыт Торобаев.
Дата публикации: 15:52, 15-11-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: