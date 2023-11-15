Идеи для Поднебесной

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Участие нашей страны в выставке China International Import Expo в КНР дало возможность отечественным бизнесменам не только расширить деловые контакты, познакомить новых партнёров со своей продукцией, но и рассказать о перспективах развития предпринимательства.
В этом году в Шанхай, где проходило мероприятие, съехались более 150 тысяч бизнесменов более чем из 100 стран. В экспозиции Кыргызстана представлены мёд, сухофрукты, бутилированная продукция, а также изделия ручной работы, выполненные искусными ремесленниками.
За время работы выставки наши бизнесмены провели более 200 встреч с потенциальными импортёрами, включая представителей Китайской ассоциации по торговле.
Партнёром мероприятия выступил проект ПРООН «Содействие торговле в странах Центральной Азии», а также правительство Финляндии.
Напомним, инициатива проведения китайского международного импортного ЭКСПО родилась на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине в мае 2017 года, когда Председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года регулярно проводить международную выставку импортных товаров в Шанхае.
Каждой стране-участнице предоставляется участок для проведения комплексной презентации в области развития торговли и инвестиций, в том числе товарами и услугами, а также достижений развития промышленности, туризма.
Дата публикации: 15:51, 15-11-2023
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