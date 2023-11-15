Идеи для Поднебесной

Участие нашей страны в выставке China International Import Expo в КНР дало возможность отечественным бизнесменам не только расширить деловые контакты, познакомить новых партнёров со своей продукцией, но и рассказать о перспективах развития предпринимательства.

В этом году в Шанхай, где проходило мероприятие, съехались более 150 тысяч бизнесменов более чем из 100 стран. В экспозиции Кыргызстана представлены мёд, сухофрукты, бутилированная продукция, а также изделия ручной работы, выполненные искусными ремесленниками.

За время работы выставки наши бизнесмены провели более 200 встреч с потенциальными импортёрами, включая представителей Китайской ассоциации по торговле.

Партнёром мероприятия выступил проект ПРООН «Содействие торговле в странах Центральной Азии», а также правительство Финляндии.

Напомним, инициатива проведения китайского международного импортного ЭКСПО родилась на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине в мае 2017 года, когда Председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года регулярно проводить международную выставку импортных товаров в Шанхае.

Каждой стране-участнице предоставляется участок для проведения комплексной презентации в области развития торговли и инвестиций, в том числе товарами и услугами, а также достижений развития промышленности, туризма.

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