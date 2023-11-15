Генпрокуроры обменялись опытом

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Сиане (КНР) состоялось 21-е заседание генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества. От нашей страны в нём участвовал генпрокурор Курманкул Зулушев.
Руководители надзорных ведомств обсудили актуальные вопросы повышения прокурорского надзора, улучшение инвестиционного климата в странах — членах ШОС и роли органов прокуратуры в модернизации государственной экономики.
Руководители военных прокуратур обменялись информацией в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.
К. Зулушев на встрече с генеральным прокурором КНР Ин Юном остановился на вопросах укрепления сотрудничества органов прокуратуры двух стран, об обмене опытом и проведении совместных обучающих мероприятий, в оказании правовой помощи по уголовным делам, а также переводе осуждённых на территории Китая граждан Кыргызстана.
По итогам заседания подписан протокол и принято решение о проведении следующего заседания в нашей стране в будущем году.
Дата публикации: 15:50, 15-11-2023
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